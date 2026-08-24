Vecinos reclaman respuestas por los "ruidos" de un local nocturno

Vecinos de la zona de la calle República del Líbano, indignados por los ruidos molestos. Foto: Google Maps.

Habitantes de la zona céntrica de la capital puntana, expusieron públicamente un reclamo por las reiteradas perturbaciones nocturnas asociadas a la actividad de un local ubicado sobre República del Líbano.

Según manifiestan las familias afectadas, la problemática se intensifica durante los fines de semana y las vísperas de feriado, afectando de forma directa el descanso de niños, adultos mayores y trabajadores del sector.

Los reclamos no se limitan al volumen de la música —que superaría los límites auditivos ingresando al interior de los hogares—, sino que abarcan también disturbios, gritos e incidentes en la vía pública al momento del cierre.

En diversas ocasiones, la magnitud de las situaciones generadas obligó a requerir la intervención de personal policial y asistencia médica de emergencia en las inmediaciones del establecimiento.

Frente a la falta de soluciones tras múltiples presentaciones administrativas ante la Municipalidad de San Luis, el vecindario cuestiona el encuadre normativo del negocio.

Entre las principales inquietudes planteadas, solicitan conocer la categoría exacta de la habilitación comercial otorgada, si el espacio está autorizado para operar como boliche bailable y si la comuna efectúa controles sonoros periódicos en horario nocturno.

Las familias aclararon que la intención del pedido no es perjudicar el desarrollo laboral ni la fuente de trabajo, sino garantizar el cumplimiento de las ordenanzas de convivencia urbana vigente.

Ante la persistencia de los episodios, exigen una fiscalización inmediata y concreta por parte de las autoridades municipales.