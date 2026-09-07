Siguen los vaivenes en los termómetros: comienza una semana primaveral

Tras un helado fin de semana en el que volvieron las temperaturas bajo cero en la provincia, la segunda semana de septiembre tendrá días primaverales con las máximas que rondarán los 20 grados.

Sin embargo, sigue vigente para el lunes 7 de septiembre un alerta meteorológico por vientos fuertes provenientes del norte que afectará a los departamentos Ayacucho, Belgrano, San Martín, Chacabuco y el norte de Pueyrredón y Pedernera.

Además se espera que el lunes aumenten las temperaturas, tras un amanecer fresco y con algunas nubes que conformarán una mínima de 2 grados. La máxima para el primer día hábil de la semana está establecida en los 16 grados.

El martes será el día en el que la situación del tiempo comience a mejorar. Con el cielo despejado, las mínimas rondarán los 5 y la máximas irán por los 20 con el viento predominante del noreste con ráfagas fuertes.

La mitad de semana será similar pero con los valores en aumento y la permanencia del viento que comenzará del norte y seguirá hacia el sur. El jueves, en tanto, amanecerá con el cielo cubierto y con alta probabilidad de lluvias y tormentas.