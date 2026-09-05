Encontraron un río desconocido que es un paraíso oculto de Las Chacras

Fueron once privilegiados. Once caminantes que emprendieron una aventura impredecible que tuvo su sorpresa y su recompensa sobre el final: el descubrimiento, tras varios caminos vecinales y al menos diez tranqueras, de un paraíso oculto en medio de las sierras de Las Chacras, en el departamento San Martín.

Quienes recorrieron los 35 kilómetros de ripio en dos horas desde el centro de la localidad se encontraron ante sus sorprendidos ojos con un paisaje que mezcló ríos cristalinos, grandes paredes de piedras, un cauce inusual, mucho verde en combinación con el celeste del cielo y la emoción de contemplar por primera vez con sus propios ojos un sitio al que han llegado muy pocas personas.

La expedición de San Luis Aventura, el grupo de trekking conducido por Cristian Illanes que tiene base en Merlo y recibe caminantes de toda la región, comenzó temprano con algunas consignas, unos misterios y mucho entusiasmo. Caminaron por el ripio luego de abandonar las camionetas y los autos, de acuerdo a la posibilidad de cada sendero.

Para llegar a ese verdadero paraíso de rocas, agua y vegetación, los caminantes tuvieron la certeza de que el sitio era poco accesible y que tenían que atravesar un largo trayecto. “Había visto imágenes de un lugar espectacular, pero no sabía dónde quedaba. No sale en los mapas entonces me propuse encontrarlo”, dijo Illanes.

El primer contacto para las autorizaciones de paso fue con el dueño de un campo cercano que a su vez le pasó el número de otro hombre, sobrino de Raúl Garro, el baqueano al que debían contactar. Sin Whats app, uno de los últimos campesinos que queda en la zona, Garro, respondió mensajes de texto, solo cuando agarró señal en aquella zona inhóspita.

Es por eso que pasaron varios días hasta que Illanes recibió la respuesta de Raúl. Quedaba entonces el permiso de la dueña del último campo antes de llegar al río, una mujer que vive en San Luis y que estaba un tanto reacia a liberar el paso. “Dos amigos de San Luis la convencieron y pudimos organizar el viaje”, dijo Cristian.

Ahora, una de las preocupaciones de quienes conocen el magnífico río es cuidarlo, para que no sea deteriorado por la mano del hombre. Es por eso que Illanes es reacio a brindar información precisa de la ubicación y aclara que sin la autorización es imposible acceder al campo.

Una de las maravillas que más sorprendió a los expedicionarios fue que la primera olla de agua, en la parte superior del río, está encajonada por altísimos paredones de piedra que estrechan el cauce que va hacia otra serie de paredes, no tan altas. Illanes no duda en calificar al sitio como “muy bonito, único”, que se embellece cuando al girar el río lo hace en forma de T, con la conjunción de dos arroyos.

A partir de ese encuentro, el río baja en escalones y forma otra de las grandes sorpresas: una curva muy cerrada, casi de 90 grados. “Por lo general vemos ríos zigzagueantes, serpenteados, pero en este caso las curvas son rectas. Es fabuloso”, completó Illanes.