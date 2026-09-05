Alberto insistió en que "en 5 meses se puede restablecer la justicia social en San Luis"

El presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, colocó el endeudamiento de las familias en el centro de sus críticas a la gestión de Claudio Poggi. Durante un encuentro con militantes, sostuvo que la pérdida de ingresos y las dificultades para afrontar gastos cotidianos afectan algo más que la economía doméstica: también condicionan la libertad.

“Los que tienen tarjeta de crédito apenas pueden pagar el mínimo”, afirmó. También mencionó las deudas mediante billeteras virtuales como parte de un escenario que describió como extendido entre los habitantes de San Luis.

“Un pueblo endeudado y que no tiene justicia social no es un pueblo libre”, remarcó enfáticamente y en ese mismo diagnóstico incluyó sus denuncias de persecución a militantes y dirigentes.

Rodríguez Saá acusó al gobierno provincial de bajar los salarios y de no tener realizaciones para mostrar. También le atribuyó un aumento de la pobreza y la marginalidad.

Frente a ese panorama, formuló un desafío para un eventual regreso del justicialismo y sus aliados al gobierno: “Somos el instrumento apto para gobernar San Luis, porque tenemos realizaciones para mostrar". Y, añadió: "Por eso creo firmemente que en cinco meses nuestro gobierno va a reestablecer la justicia social en San Luis” y que "vamos a volver a poner a San Luis en el concierto nacional". "En los años que vamos a tener pondremos la PROA al futuro, al progreso, al porvenir y a la grandeza del pueblo de San Luis", concluyó.