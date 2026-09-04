“Un pueblo endeudado no es un pueblo libre y por eso tenemos que volver”

El Partido Justicialista puntano concretó este viernes un multitudinario encuentro bajo el lema “El Motor está en marcha”, una convocatoria abierta a toda la comunidad para “reconstruir San Luis”. La cita tuvo lugar en la sede partidaria de Héroes de Malvinas 702, que se vio completamente colmada por una gran muestra de fervor y mística militante. Sobre la pared central, tres palabras elementales resumieron el espíritu de la jornada: paz, respeto y humildad, marcando una nueva página en una historia colectiva basada en la premisa de verse en el otro.

En ese marco, y ante un auditorio desbordado, Alberto Rodríguez Saá tomó la palabra para analizar el escenario nacional y provincial. Habló con la lucidez que siempre lo caracterizó. Usó palabras concretas, inteligentes y con alma, algo imposible de imitar.

Alberto Rodríguez Saá, con la militancia.

Causa Malvinas

Uno de los ejes de sus palabras, focalizó en la causa Malvinas. Rodríguez Saá se detivo en el reciente discurso del presidente Javier Milei, en cadena nacional.

Lejos de esquivar el análisis político, el exgobernador ponderó las formas del mensaje presidencial pero advirtió sobre las contradicciones de fondo: "Anoche ha sucedido algo importante. Anoche el presidente de la Nación dijo un discurso por la cadena nacional, mucho se ocuparon que habló por cadena nacional. Eso no es importante, lo importante es que dijo un discurso sobre Malvinas. Un discurso que en las formas es muy interesante y yo diría que hasta bueno en la forma, en el fondo hay que dividir el tema. Todo lo que dijo sobre Malvinas, estuvo muy bien. Porque las Malvinas son argentinas y el presidente de la nación debe decir exagerando todos los días: las Malvinas son argentinas, y eso está bien, y está bien como presentó el tema Malvinas a Argentina y al concierto internacional".

La sede del PJ respiró compromiso social.

Rodríguez Saá profundizó en la imprescriptibilidad e inalienabilidad de los derechos soberanos sobre las islas y marcó la paradoja de que un admirador de figuras históricas británicas hable de malvinización: "El presidente Milei que ha elogiado y es admirador de la primera ministra genocida, la señora Thatcher, diga ahora todo este discurso que formalmente fue muy bueno [...] y ya voy a decir la parte difícil de digerir, es muy bueno, significa un comienzo de malvinización y así debemos tomarlo nosotros. Milei, presidente, nos gusta que hable de Malvinas. Nos gustaría que su ministro canciller de relaciones exteriores tuviera una posición sobre Malvinas a partir de ahora malvinizando la cancillería, nos gustaría que el ministro del interior también hiciera lo mismo, nos gustaría que cada uno de los ministros, sus políticas las tiñeran de Malvinas".

Asimismo, el dirigente peronista repasó antecedentes históricos vinculados a los procesos de desmalvinización tras el retorno de la democracia y relacionó la coyuntura geopolítica actual con los intereses económicos sobre los recursos naturales en el Atlántico Sur y la Antártida. En esa línea, destacó la labor legislativa del diputado nacional por San Luis Jorge “Gato” Fernández: "Vamos a la cámara de diputados, hace más de un mes, y va el ministro jefe de gabinete, el único diputado que preguntó al jefe de gabinete, 'che, ¿cómo es la cuestión petróleo en Malvinas?', fue nuestro diputado nacional Jorge ‘Gato’ Fernández. Ahí estuvo el Gato. Ahí se prendió con picardía la diputada Bregman y se sumó al pedido de Fernández. Por supuesto no contestaron nada".

Lleno total. El PJ congregó a los puntanos.

Finalmente, Rodríguez Saá reivindicó la gesta espontánea de la juventud y el deporte en defensa de la soberanía, recordando el episodio protagonizado por los jóvenes que desplegaron una bandera artesanal con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en un evento internacional, respaldados luego por los jugadores de la Selección.

"Sucede que hay un campeonato mundial, y sucede Argentina-Inglaterra, decían que no se podía poner nada de Malvinas, y unos chicos sacaron una sábana y pusieron el cartel así: las Malvinas son argentinas. Y vino Lo Celso y otros jugadores y levantaron la bandera[...] Y comenzó en Argentina a resonar el tema Malvinas, y resonó la conciencia de un pueblo a malvinizar. [...] Y estos chicos que tuvieron que salir por la puerta de atrás de un hotel, deberíamos saber sus nombres porque deberían estar en los libros de historia de la Argentina, estos chicos que hicieron el cartel con un aerosol", enunció.