Para la foto, Poggi está; para defender a San Luis, no

Hipocresía. Para la foto, Poggi con la industria. En los hechos, del lado del ajuste. La realidad habla por sí misma.

El Senado de la Nación alcanzó un acuerdo para avanzar con la modificación de la Ley de Biocombustibles, un proyecto que eleva los cortes al 15% en bioetanol y al 10% en biodiésel con la intención de llevarlo al recinto este mismo mes. Sin embargo, en medio de las negociaciones y los dictámenes cruzados, el debate expuso una fuerte controversia política en torno al rol del gobierno de San Luis.

Mientras las cámaras empresarias y distintos bloques negociaban los porcentajes, el senador nacional por San Luis (Justicia Social Federal) y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Fernando Salino, protagonizó una firme defensa de las economías regionales y disparó duras críticas contra la gestión de Claudio Poggi.

Durante el plenario de las comisiones de Minería y de Presupuesto, el legislador puntano advirtió sobre el impacto que la normativa tendrá en las fuentes de trabajo locales y cuestionó la postura del Poder Ejecutivo provincial.

Salino apuntó directamente a la falta de gestión del mandatario: "Párrafo aparte para el gobierno de mi provincia, San Luis. Estamos hablando de fuentes de trabajo y la verdad ha tenido una inacción flagrante y culposa en este tema; no hemos conseguido conmoverlo, pese a los esfuerzos que han realizado incluso los empresarios, con algún tibio comunicado que lo único que dice es que verdaderamente no le importa nada".

Una foto estéril y un mensaje siniestro

La contradicción entre la postal institucional y la realidad económica local quedó en evidencia al repasar los antecedentes del sector. En su momento, el gobernador Claudio Poggi visitó (en 2024 y 2025) la planta de la firma Diaser en Villa Mercedes —única productora de biocombustibles en San Luis y una empresa familiar que proyecta millonarias inversiones para ampliar su capacidad en etanol, gas y energía eléctrica—. En aquellas ocasiones, el mandatario destacó el rol del sector privado.

No obstante, en los momentos críticos donde la normativa nacional define ganadores y perdedores, la ausencia del Ejecutivo provincial se hizo sentir. Para Salino, esa actitud es determinante.

La foto, en su momento, con Poggi en medio de la empresa, luciendo un casco blanco con antiparras de trabajo, salió "vendible", pero la realidad es que cuando realmente tendría que acompañar al sector desde su lugar, se borró, se salió de la foto, se difuminó él solo. Ese es el mensaje más siniestro que se pueda dar sin emitir ni una sola palabra, porque habla de decisiones. Y se advierte que no está en sus decisiones defender a San Luis.

En los hechos, esta falta de intervención tiene un –triste- sentido: alinea a la administración provincial con el esquema de ajuste impulsado por el Gobierno nacional, un dato político que se coló en el debate parlamentario cuando un intercambio con Patricia Bullrich dejó entrever sintonías y acuerdos previos con el mandatario puntano. “También hablamos con él”, dijo Bullrich.

El dictamen en defensa de las PyMEs y la mirada regional

El acuerdo alcanzado a nivel nacional —impulsado por La Libertad Avanza y con aportes de legisladores del norte argentino— establece un esquema dividido entre empresas integradas y no integradas, un punto que generó resistencia en las provincias productoras. El sector peronista encabezado por Salino presentó un dictamen de minoría enfocado en proteger el entramado industrial de San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos.

Al fundamentar la iniciativa, el senador remarcó la necesidad de priorizar el criterio territorial por sobre la estructura corporativa: "Me voy a referir al biodiésel, el dictamen que vamos a presentar es en protección de las PyMEs y fuentes de trabajo de San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos, lo hacemos específicamente desde ese lugar, y evidentemente tenemos una diferencia de fondo que no hemos podido sanjar en el debate. Se habla de integradas, no integradas, nosotros necesitamos una mirada que contemple las regiones y no que contemple exclusivamente el hecho de integrada o no integrada".

Asimismo, Salino aclaró que el bloque acompañará cualquier mejora en los niveles de corte que beneficie a la actividad, aunque insistió en que las particularidades logísticas y de ubicación de las plantas radicadas en San Luis requieren una protección específica frente al escenario de crisis laboral: "Agradezco a concejales de mi partido de San Luis, dirigentes de Villa Mercedes, que me manifestaron la importancia de una posición en este sentido porque nosotros en una crisis de trabajo como la que hay perdemos muchas fuentes de trabajo. Aclaro que este tema además [...] lo hemos hablado con empresarios del sector, con las cámaras, y la posición que estamos sosteniendo es en conjunto con ellos".

Con el dictamen listo para su tratamiento en el recinto, el debate por los biocombustibles no solo puso sobre la mesa el futuro de la producción energética y los cupos industriales, sino que dejó al descubierto la tensión política en San Luis entre el acompañamiento real al sector productivo y el silencio institucional que golpea en lo más profundo a los puntanos. No hay que olvidar que detrás de la indiferencia, muchísimas familias sufren el egoísmo de un puñado.