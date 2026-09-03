Aislamiento, pérdida de interés y desesperanza: cuáles son las señales de alerta

Una persona que atraviesa una crisis puede manifestar su sufrimiento de diferentes maneras. Reconocer esas señales y actuar a tiempo puede resultar determinante, según explicó la psicóloga Daniela Gasparini.

Entre las posibles señales de alerta mencionó el aislamiento, la pérdida de interés en actividades que antes resultaban importantes, los cambios notorios de comportamiento y las expresiones de desesperanza.

Frases como “no aguanto más”, “mi vida no tiene sentido” o “quiero terminar con todo” nunca deben ser tomadas como una exageración o una búsqueda de atención.

“Muchas veces las personas que llegaron a realizar un intento habían dado indicios o lo habían dicho, pero esos mensajes fueron subestimados”, señaló Gasparini.

La profesional aclaró que las manifestaciones pueden variar y que una señal aislada no permite anticipar por sí sola una conducta suicida. Sin embargo, cualquier referencia a la muerte o a la intención de hacerse daño requiere una respuesta inmediata.

La primera recomendación es escuchar con calma y sin juzgar. También es importante no dejar sola a la persona, alejar elementos con los que pudiera lastimarse y buscar asistencia sanitaria.

Gasparini desaconsejó responder mediante retos, reproches o frases motivacionales. Tampoco conviene discutir si la persona “tiene motivos” para sentirse de esa manera. El objetivo inicial debe ser acompañarla y ganar tiempo hasta conseguir ayuda profesional. “Hay que alojar a la persona y no tener miedo de hablar del tema”, indicó.

Cuando existe un riesgo cierto o inminente, corresponde comunicarse con emergencias médicas o trasladarse a la guardia más cercana. Gasparini explicó que la intervención debe comenzar desde el sistema sanitario, porque se trata de una urgencia de salud mental. Si la respuesta médica demora y el peligro es inmediato, se debe llamar al 911.

La línea nacional gratuita 0800-999-0091 también ofrece orientación y apoyo profesional las 24 horas, tanto a personas en crisis como a familiares y referentes afectivos.