Sergnese cuestionó la reforma de Poggi: “Es personalista, innecesaria y no mejora nada”

Delfor Sergnese cuestionó con dureza el proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobernador Claudio Poggi y sostuvo que la iniciativa carece del debate y del consenso necesarios para una modificación de esa magnitud.

“Una reforma constitucional debería surgir de un debate amplio y alcanzar el mayor consenso posible. También debería servir para mejorar las instituciones. Nada de eso sucederá en San Luis con el proyecto personalista de Poggi”, afirmó.

Sergnese consideró que la reforma es “innecesaria” y que no representa una mejora concreta para los ciudadanos. Además, señaló una contradicción entre la limitación de los mandatos que propone el proyecto y la intención de Poggi de competir nuevamente por la Gobernación.

También rechazó la eliminación de las elecciones de medio término, a las que definió como un importante mecanismo de control popular. Frente al argumento oficial de reducir gastos electorales, planteó como alternativa que los comicios provinciales se realicen de manera simultánea con los nacionales.

“De esa manera, San Luis no tendría que afrontar ese gasto y se evitarían varias elecciones durante un mismo año”, argumentó.

Otro de los puntos cuestionados fue la extensión de cuatro a seis años de los mandatos de diputados y senadores provinciales. Sergnese recordó que los actuales legisladores fueron elegidos para cumplir períodos de cuatro años y advirtió que esa prolongación no debería convertirse en una “moneda de cambio” para conseguir los votos necesarios en la Legislatura.

Finalmente, contrapuso el debate constitucional con la situación económica y social de la provincia. Mencionó el endeudamiento de las familias, la inseguridad, los bajos salarios, el cierre de comercios y empresas, la desocupación, las personas en situación de calle y la partida de jóvenes que buscan oportunidades fuera de San Luis.

Según indicó, el Gobierno destinará más de 2.765 millones de pesos al proceso reformista. “Mientras todo eso sucede, Poggi destina más de 2.765 millones de pesos a esta sonsera. Qué lejos quedó aquel modelo exitoso de San Luis”, concluyó.