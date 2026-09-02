El Día de la Industria con fábricas vacías: San Luis pierde 10 empleos por día

San Luis no tuvo mucho que festejar este 2 de septiembre. El Día de la Industria llegó con la capacidad instalada de las fábricas en niveles comparables a la pandemia de 2020, ubicándose en 44,3% y con el empleo privado en caída libre.

La provincia figura entre las ocho con peor desempeño en empleo privado formal de todo el país. La tendencia es fuertemente descendente y ya acumula una caída del 6,8% desde fines de 2023.

Los números del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) son contundentes: la cantidad de trabajadores registrados en empresas privadas pasó de un piso cercano a los 54.600 asalariados a alrededor de 51.000 en la medición más reciente, una pérdida de más de 3.500 puestos en poco más de dos años.

Otros relevamientos locales elevan la cifra a 8.415 empleos privados registrados destruidos y 344 empresas cerradas desde el inicio de la actual gestión.

La velocidad de la destrucción es de aproximadamente 10 puestos de trabajo formales por día en esta jurisdicción. Algunos informes incluso hablan de entre 20 y 22 empleos por día, una tragedia absoluta para la provincia.

Los sectores más afectados son los que históricamente sostienen el empleo en San Luis. La industria manufacturera está en crisis porque la provincia tiene una altísima participación fabril en su PBI del 35,5% y la caída del consumo interno afecta críticamente a las plantas. 6549

Los casos se acumulan: la autopartista Dana, en San Luis, dejó sin empleo a 50 personas. En MABE, según denunció ASIMRA, producen heladeras, pero las guardan en el depósito porque no hay ventas y analizan reducirse a un solo turno.

A nivel nacional el panorama es el mismo: el país perdió 97.000 empleos industriales y 4.000 empresas desde 2023. El titular de IPA, Daniel Rosato, advirtió que "de cada 10 máquinas que hay en las fábricas, cuatro están paralizadas".

En San Luis, el drama es doble: no solo se destruye empleo, sino que crece la precarización. 7 de cada 10 familias en los barrios populares no tiene a nadie con trabajo registrado, sin aportes, sin obra social y sin aguinaldo.

Para las estadísticas oficiales, si una persona trabajó aunque sea una hora en la semana ya está "ocupada". Por eso la desocupación figura en 2,7%, pero el empleo genuino, el asalariado, el que sostuvo a San Luis durante 40 años, sigue cayendo.