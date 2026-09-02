Fuerte polémica por la “remoción” de una plaza

La gente entiende que la plaza es un patrimonio afectivo. Foto: El Corredor Noticias.

En el barrio Los Fresnos de Villa de Merlo se desató una fuerte controversia tras el retiro de los juegos infantiles del espacio verde local para dar inicio a la construcción de la nueva sede de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO).

La medida provocó el inmediato rechazo de los residentes, quienes recuerdan que las instalaciones fueron colocadas y mantenidas por la propia comunidad desde hace más de 15 años, por lo que exigen que el predio original sea conservado.

Ante la creciente indignación popular, el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, intentó calmar las aguas a través de sus redes sociales explicando que los juegos no desaparecerán, sino que serán relocalizados e integrados dentro de un parque lineal previsto en el proyecto de la universidad.

Sin embargo, esta respuesta oficial no conformó a muchos, que cuestionaron la falta de información previa y mantuvieron firme su postura: proponen que la obra se traslade a otro predio o que el diseño arquitectónico de la UPrO se modifique para adaptarse a la plaza existente.

Como respuesta al avance de las maquinarias, los autoconvocados organizaron una concentración para este domingo a las 16 horas en el predio del barrio.

Allí buscarán visibilizar su reclamo y exigir que se detenga la alteración de un punto de encuentro que consideran patrimonio afectivo e histórico de la comunidad.

Con datos de El Corredor Noticias/Redacción.