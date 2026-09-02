Fuerte polémica por la “remoción” de una plaza
Los vecinos exigen rever la obra de la UPrO para salvar el espacio que cuidan desde hace unos 15 años.
En el barrio Los Fresnos de Villa de Merlo se desató una fuerte controversia tras el retiro de los juegos infantiles del espacio verde local para dar inicio a la construcción de la nueva sede de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO).
La medida provocó el inmediato rechazo de los residentes, quienes recuerdan que las instalaciones fueron colocadas y mantenidas por la propia comunidad desde hace más de 15 años, por lo que exigen que el predio original sea conservado.
Ante la creciente indignación popular, el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, intentó calmar las aguas a través de sus redes sociales explicando que los juegos no desaparecerán, sino que serán relocalizados e integrados dentro de un parque lineal previsto en el proyecto de la universidad.
Sin embargo, esta respuesta oficial no conformó a muchos, que cuestionaron la falta de información previa y mantuvieron firme su postura: proponen que la obra se traslade a otro predio o que el diseño arquitectónico de la UPrO se modifique para adaptarse a la plaza existente.
Como respuesta al avance de las maquinarias, los autoconvocados organizaron una concentración para este domingo a las 16 horas en el predio del barrio.
Allí buscarán visibilizar su reclamo y exigir que se detenga la alteración de un punto de encuentro que consideran patrimonio afectivo e histórico de la comunidad.
Con datos de El Corredor Noticias/Redacción.
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