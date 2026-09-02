Litto Nebbia explotó contra un medio de San Luis

La irresponsabilidad periodística de un medio de San Luis llegó a niveles nacionales y hasta el mismísimo Litto Nebbia, protagonista de la polémica, pidió que se levante un posteo en el que su foto fue publicada, por error, en la nota que informó la muerte de Miguel Zavaleta, el histórico líder de “Suéter”.

El medio que incurrió en el gravísimo error se hace llamar “El Diario de San Luis” y tiene una gráfica del mismo color y con la misma tipografía que “El Diario de la República”, que antiguamente se llamaba “El Diario de San Luis”. Esa maniobra hace que muchos lectores se confundan.

Para anunciar la muerte de Miguel Zavaleta -quien el año pasado anunció un show en San Luis y debió suspenderlo por problemas de salud-, el medio puntano posteó una foto de Litto Nebbia, autor de “La balsa” y padre del rock nacional.

A partir de allí periodistas especializados y usuarios de redes sociales de todo el país se manifestaron en repudio a la publicación y cuestionaron con duros términos la calidad periodística del medio puntano. Hasta que el martes al mediodía el propio Nebbia resposteó un pedido para que bajaran la nota.

Zavaleta –un personaje muy querido en la música argentina- murió el lunes 31 de agosto luego de una larga enfermedad y generó mucho dolor entre sus seguidores.

El sitio “El Diario de San Luis” es propiedad de Santiago Altamirano, un empresario muy allegado a Facundo Santarone, al ministro de turismo y Cultura Juan José Alvarez Pinto y a otros funcionarios que manejan la comunicación oficialista y que ya ha recibido innumerables notificaciones por parte de “El Diario de la República” para que cambie el nombre y la imagen de su medio.