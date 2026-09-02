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Un show esperado

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Dillom en San Luis?

Los tickets salen a la venta el miércoles al mediodía. Se pueden pagar en tres cuotas sin interés. El recital es el 16 de octubre en Comuna. Fue anunciado el martes a la tarde y las redes explotaron.

Por redacción
| Hace 4 horas

A partir de las 12 del mediodía del martes 2 de septiembre quedarán habilitadas las entradas para el show que Dillom dará en San Luis el viernes 16 de octubre. El cantante traerá a la provincia La nueva violencia, su nuevo disco.

 

 

El anuncio fue realizado por Comuna, el espacio que recibirá al artista cuya última visita a la provincia es de 2020, cuando tenía una carrera todavía en ciernes.

 

 

Ahora, Dillom vendrá a San Luis con una carrera más consolidada, que busca aún más fortaleza con el nuevo álbum que fue grabado durante dos semanas en una casa convertida en estudio. Juana Aguirre y Miranda! son algunos de los invitados.

 

 

 

“La nueva violencia” es el tercer disco de Dillom en el que el deseo, la sobreestimulación y la necesidad constante de entretenimiento son una constante.

 

 

Las entradas estarán disponibles en alpogo a 40 mil pesos, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés a través de mercado pago con tarjetas bancarizadas.

 

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