Caso Hugo Orozco: su familia convoca a una marcha para pedir justicia por el crimen

La familia de Hugo Orozco anunció una marcha para pedir justicia por su asesinato. La convocatoria es para este 2 de septiembre a las 10 de la mañana, partiendo desde la esquina del Correo de la capital puntana con destino al Poder Judicial.

Hugo Orozco, de 47 años, sufrió una brutal agresión con elementos contundentes y cortantes el 7 de junio en su vivienda ubicada sobre la calle Intendente Celi. Tras permanecer 24 días internado en la unidad de terapia intensiva, falleció a principios de julio debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Francisco Assat Alí. La reconstrucción policial determinó que la víctima había estado compartiendo bebidas con el hermano de su pareja antes del ataque. Los principales sospechosos son dos hermanos —un varón y una mujer— que quedaron registrados por cámaras de seguridad huyendo del lugar con pertenencias robadas.

"Es una marcha pacífica para que el caso no quede impune y se acelere la detención de los responsables", transmitieron allegados. En este marco, la familia solicitó el acompañamiento de vecinos y de toda la comunidad que reclama por mayores medidas de seguridad.

La movilización constituirá la primera manifestación pública que realiza la familia desde el fallecimiento de Hugo.