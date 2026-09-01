Paro nacional universitario el 2 de septiembre tras el fracaso de la paritaria

Ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria, la docencia de las universidades nacionales llevará a cabo un paro nacional de 24 horas este miércoles 2 de septiembre. La medida responde al reclamo de una recomposición salarial urgente, el pago del 21,2% faltante acumulado a julio de 2026, la liquidación de salarios adeudados, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la actualización de la garantía salarial y la asignación de fondos para capacitación docente.

La protesta cuenta con el respaldo de análisis técnicos del sector, como el informe elaborado por la Secretaría de Prensa de CONADU Histórica, firmado por Diego Esteban Costa. El estudio detalla el incumplimiento del Artículo 5º de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795/2025) y de la medida cautelar ratificada por la Corte Suprema de Justicia, que establece que las actualizaciones de los haberes docentes y nodocentes no deben ser inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Según el informe técnico, la actualización salarial faltante para cubrir la inflación y recuperar el poder adquisitivo equivalente a noviembre de 2023 se ubica en un 31,15% sobre los salarios de julio de 2026.

El documento precisa que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y julio de 2026 alcanzó el 328,6%, mientras que la actualización salarial del sector fue del 226,8%, generando una brecha negativa de 101,8 puntos porcentuales.

Asimismo, el relevamiento cuantifica que la pérdida acumulada de la capacidad de compra equivale a tres salarios corregidos a valor constante (o el equivalente a cuatro sueldos de julio de 2026 sin corregir).

Frente a este escenario de retraso respecto a la inflación, la docencia universitaria paralizará sus actividades en todo el país para exigir respuestas inmediatas del Gobierno Nacional.