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Muerte en Quines: cuestionan el procedimiento y plantean dudas sobre quién conducía

Un allegado directo a la familia de la víctima planteó dudas sobre las primeras actuaciones y pidió que las pericias sean independientes. Indican que los ocupantes del Peugeot eran policías.

Por redacción
| Hace 8 horas

La muerte de un joven de 23 años en un choque ocurrido el domingo en Quines abrió interrogantes sobre el procedimiento realizado después del impacto. El abogado Adolfo Moran de la Vega, allegado directo a la familia de la víctima, aseguró que los cuatro ocupantes del Peugeot 208 involucrado serían policías y cuestionó algunas de las primeras medidas.

 

 

Moran de la Vega desarrolla su profesión en Córdoba, pero también tiene una propiedad en Quines y ese fin de semana se encontraba circunstancialmente en la localidad. El domingo por la mañana, cuando se enteró del accidente, se dirigió al lugar y llegó poco después del choque.

 

 

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30, en el cruce de la ruta nacional 79 y calle Teodoro Llanos. Según informó oficialmente la Policía, la víctima circulaba en una motocicleta Tornado 250 por Teodoro Llanos, mientras que el Peugeot transitaba por la ruta, conducido por un hombre de 39 años y acompañado por tres mujeres de 32, 34 y 41 años.

 

 

El motociclista murió en el lugar. Al conductor del automóvil le realizaron un alcotest que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, según la vocería del Ministerio de Seguridad.

 

 

Moran de la Vega aseguró que, cuando llegó, preguntó específicamente por el conductor del Peugeot y recibió como respuesta que los ocupantes ya se habían retirado porque no estaban lesionados. Esa situación llamó su atención debido a que se trataba de un siniestro con una víctima fatal.

 

 

El abogado sostuvo además que posteriormente tomó conocimiento de que quienes viajaban en el automóvil serían integrantes de la Policía provincial. La comunicación oficial identifica al conductor y a sus tres acompañantes por sus edades, pero no menciona su profesión.

 

 

También planteó interrogantes sobre la velocidad a la que circulaba el Peugeot. A partir de lo que observó personalmente en el lugar y del estado de los vehículos, estimó que podría haber transitado a una velocidad considerablemente superior a la permitida, aunque será la pericia accidentológica la que deberá determinar ese dato.

 

 

Precisamente por la presunta condición de policías de los ocupantes del automóvil, Moran de la Vega consideró conveniente que las pericias sean realizadas por una fuerza independiente.

 

 

“¿Cómo va a actuar la misma Policía, cómo va a hacer el procedimiento, cómo va a hacer la pericia accidentológica del lugar?”, planteó.

 

 

El abogado señaló que la familia buscará conocer con precisión cómo se desarrollaron las primeras actuaciones y cuáles serán las medidas que se adopten para reconstruir el choque.

 

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