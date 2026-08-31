Pan a $2.800 y sin controles: advierten que no se sabe qué llega a la mesa de los puntanos

El precio del pan volvió a aumentar en San Luis y la crisis del sector panadero se profundiza. El kilo se vende a $2.800, los bizcochos a $9.000 y la docena de facturas a $12.000.

Los datos fueron aportados por Darío Martinelli, secretario General del Sindicato de Panaderos de San Luis y Villa Mercedes, quien expresó: "Estamos preocupados no solamente por los recursos humanos, sino también por las panaderías que intentan hacer bien las cosas. Se te cierran las puertas, el costo es muy, muy alto”.

Según detalló, de enero a agosto el aumento de luz y gas fue del 30%. Solo la boleta de luz pasó de $750.000 a $1.200.000. A eso se suma la bolsa de harina a $18.000 y la caja de grasa de 20 kilos a $100.000, con impuestos nacionales, provinciales y municipales que asfixian. "Han expulsado cantidad de trabajadores por la cantidad de impuestos y el gran aumento de luz, gas y materia prima", señaló.

A nivel nacional, el sector registra 3.000 panaderías cerradas en dos años y 17.000 puestos de trabajo perdidos. Pero la denuncia más grave apunta a la falta de controles: "El Ministerio de Trabajo de la Nación no hace un control como corresponde. Hay un montón de lugares sin habilitación comercial, sin control bromatológico. Realmente una desidia total".

Martinelli agregó: "Hay panaderías en pleno centro con falta de control bromatológico y sin habilitación municipal. El control de los municipios, el control del gobierno provincial, es lamentable".

Y cerró con la preocupación sanitaria: "Realmente nos preocupa la materia prima que están utilizando, nos preocupa el producto final que llega a la mesa de todos los sanluiseños. A ver con qué están elaborando, no hay control. Y eso es lo más importante".