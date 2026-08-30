Tierra, “voladuras” y denuncias: ¿Qué pasó en La Calera?

El intendente municipal, de La Calera, Diego Lorenzetti, informó formalmente a la comunidad que radicó las denuncias correspondientes a raíz de las voladuras de tierra y el polvo en suspensión que afectaron y cubrieron gran parte de la localidad durante la jornada de ayer.

A través de un mensaje dirigido a todos los vecinos, el jefe comunal explicó los pasos adoptados para abordar la problemática e hizo especial hincapié en las gestiones institucionales llevadas a cabo frente a una situación que causó profundo malestar e inquietud en el pueblo.

Lorenzetti detalló que la primera medida ejecutada fue tomar contacto directo con la dirección de la empresa Cementos Avellaneda para requerir precisiones sobre lo acontecido. Sin embargo, catalogó como insatisfactoria la postura obtenida durante dicho intercambio.

Hay preocupación en la comunidad. Foto: redes sociales.

"Me respondió que iba a averiguar si era una voladura, y es ahí que terminé de darme cuenta de que no les interesa el pueblo. Sentí que esa respuesta fue una falta de respeto hacia ustedes", expresó con firmeza el mandatario en su comunicado.

Ante este panorama y la falta de certezas, el jefe municipal confirmó la presentación formal de las actuaciones legales y administrativas pertinentes ante los organismos reguladores para resguardar la salud comunitaria y el medio ambiente.

Finalmente, el intendente remarcó su compromiso de gestión con la población al afirmar que su límite siempre será la protección de los habitantes de La Calera: "Todo lo que sea para cuidarlos a ustedes lo voy a hacer.

Tengo mucha dignidad y no negocio nada personal, porque la dignidad y la lealtad no se negocian". Asimismo, dejó en libertad de acción a la comunidad respecto de los reclamos o medidas de protesta que resuelvan adoptar de forma independiente.

Una densa y espesa nube de polvo cubrió gran parte de La Calera y alcanzó la zona residencial tras una maniobra de extracción de material en las sierras contiguas a la localidad.

Las imágenes registradas por los propios vecinos dieron cuenta del impacto visual y ambiental generado por la polvareda, la cual comenzó a disiparse minutos más tarde pero encendió las alarmas en toda la comunidad.

El origen de este fenómeno estaría ligado a las habituales tareas de voladura que se realizan para fragmentar los bloques de roca caliza en los yacimientos cercanos al casco urbano.

De acuerdo con lo manifestado por los pobladores, la actividad minera se focaliza en las canteras más próximas al pueblo y la inusual intensidad de la polvareda registrada este viernes obedecería a una carga explosiva mayor a la habitual durante la detonación.