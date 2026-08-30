El incendio de un camión municipal en la basural estuvo a nada de producir una tragedia

La quema de basura en el Centro de Disposición Final de San Luis estuvo a poco de generar una tragedia cuando un camión de la Municipalidad de San Luis fue alcanzado por el fuego, con tres ocupantes.

El incidente comenzó a producirse cuando el rodado –perteneciente a la Dirección de Espacios Verdes- se enterró en uno de los caminos del predio municipal ubicado en las afueras de la ciudad, en el extremo oeste.

Fue el sábado 29 de agosto poco antes de las 18 y según la reconstrucción que hicieron en la Municipalidad en la zona donde el vehículo se quedó atascado había fuego de la basura que tomó rápidamente el rodado.

Cuando una grúa intentó sacar el camión de su trampa ígnea, también corrió riesgo de ser alcanzada por las llamas. Afortundamente, los tres ocupantes del camión no sufrieron heridas.

La Municipalidad no informó si es habitual que un camión de Espacios Verdes arroje la basura en el Centro de Disposición. Tampoco las fuentes oficiales indicadon si los vehículos tenían matafuegos i medidas de seguridad adecuadas, aunque algunos testigos del incendio dijeron que no.