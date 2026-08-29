Las Leonas tienen su tercer Mundial y son una gloria del deporte argentino

En Países Bajos, ante la potencia del hockey femenino, Las Leonas consiguieron su tercera estrella mundial y se abrazaron a la gloria del deporte argentino. Las dirigidas por Fernando Ferrara le ganaron 3-1 a Países Bajos en los penales australianos y revirtieron una final muy dramática, que había empezado mal para las argentinas.

La historia deportiva del país volvió a rendirse a los pies del seleccionado femenino de hockey que empató 1 a 1 en la partido y luego convirtió 3 de cuatro penales australianos. En la definición, la arquera argentina Cristina “China” Consentino tapo tres penales y se erigió, como en el encuentro, en la figura del encuentro.

Es el tercer Campeonato del Mundo que consigue argentina en la especialidad, de la que es potencia mundial. Antes, habían ganado en 2002 y en 2010.