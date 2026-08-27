Sucedió lo esperado: Coudet dejó de ser el técnico de River ; lo reemplaza Ponzio
El "Chacho" anunció que decidió dar un paso al costado, en medio del flojo presente deportivo del club. El último fracaso, la eliminación de la Copa Sudamericana. Ponzio lo reemplaza de manera interina
Por redacción
| Hace 4 horas
Leonardo Ponzio integrará la conducción técnica interina de River Plate hasta fin de año, luego de la salida de Eduardo Coudet y en medio de la búsqueda de un entrenador definitivo.
La alternativa que confirmó el presidente de River tras la conferencia de prensa en la despedida del "Chacho", es conformar una dupla con Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias