Sucedió lo esperado: Coudet dejó de ser el técnico de River ; lo reemplaza Ponzio

Leonardo Ponzio integrará la conducción técnica interina de River Plate hasta fin de año, luego de la salida de Eduardo Coudet y en medio de la búsqueda de un entrenador definitivo.

La alternativa que confirmó el presidente de River tras la conferencia de prensa en la despedida del "Chacho", es conformar una dupla con Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.