Bronca "Millonaria": tras un nuevo fracaso, Coudet con un pie afuera de River

La continuidad de Eduardo Coudet al frente del plantel profesional de River pende de un hilo tras la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

La derrota y eliminación por penales ante el conjunto colombiano en el plano internacional desencadenó manifestaciones por parte de los simpatizantes en las instalaciones del estadio Monumental, quienes apuntaron sus reclamos hacia la comisión directiva y exigieron el retorno de Ramón Díaz al banco de suplentes.

En simultáneo a los incidentes en el hall de la institución, la comisión directiva encabezada por el presidente Stéfano Di Carlo mantuvo una reunión con el director técnico en la zona de vestuarios tras el encuentro. La cumbre concluyó entrada la madrugada de este jueves sin una resolución formal sobre su cargo, aunque se aguarda un nuevo encuentro a lo largo de la mañana de hoy para definir los pasos a seguir de cara a la práctica de la tarde del primer equipo.

El balance del entrenador al mando de la institución de Núñez refleja 14 partidos ganados, 4 empatados y 9 derrotas con la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina, el mal momento en el torneo local y la complicada situación para acceder a los puestos de copas internacionales del próximo año.

A pesar de una fuerte erogación económica en el mercado de pases—con incorporaciones de relieve como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi—, la propuesta futbolística no logró consolidarse en el terreno de juego. Ante este panorama, las autoridades evalúan las alternativas para salir la crisis deportiva mientras se aguarda una determinación por parte del cuerpo técnico.

Agencia NA