Reconocido fotógrafo de la ciudad, Adrián Marcoletta fue víctima de un robo en el que un ladrón se llevó sus cuantiosos equipos de trabajo de su estudio de Las Heras 1231, donde también está su casa. El profesional mostró su enojo por redes sociales y reclamó la recuperación de los elementos.

“Los que trabajamos honestamente estamos expuestos al delito, estamos en manos de los delincuentes”, dijo Marcoletta en un breve posteo con muy duras declaraciones contra los encargados de la seguridad provincial.

Al contrario de lo que exponen los responsables de cuidar a los ciudadanos, el fotógrafo remarcó la inseguridad que se vive en la provincia y expuso su ejemplo. Un ladrón entró a su casa, fue registrado por la cámara, se llevó las cosas y generó “impotencia y desazón en las víctimas”.

El delincuente ingresó al estudio cuando no había nadie y se apoderó de las cosas. Aunque alcanzó a dar vuelta la cámara que lo apuntaba, una imagen quedó registrada y un vecino de Adrián “en minutos” la mejoró digitalmente. La víctima esperó que la misma velocidad de identificacion tengan los investigadores sobre las cámaras de la calle “que pagamos con nuestros impuestos”.

“No quiero ningún llamado telefónico de ninguna autoridad, quiero mis cosas”, lanzó Marcoleta y pidió porque las autoridades cuiden “a los ciudadanos honestos”. “Este hombre –dijo el profesional sobre el delincuente- y la inseguirdad de San Luis, el modo en que estamnos viviendo, nos quitaron nuestras cosas”.

Al finalizar su exposición audiovisual, Adrián dijo que “quienes tienen la responsabilidad mayor de cuidarnos deben darnos una respuesta devolviéndome mis elementos de trabajo”.