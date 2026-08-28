Myriam Mercau cuenta una historia entre la política y el amor en Santa Rosa

Cuando Myriam Mercau era una niña, entre los adultos de su familia había un secreto a voces que ella, en su curiosidad infantil, escuchaba y sobre el que preguntaba aún con la certeza inicial de que sería difícil que le respondieran. Pasaron los años, la nena se hizo estudiante universitaria, contra el deseo de su padre se fue a estudiar a Córdoba, se hizo profesional, docente, escritora y aquellos testimonios pasados quedaron siempre como una cuenta pendiente.

En parte para saldarla, en parte para medir su altura como escritora, en parte para demostrarse que podía, Mercau editó “La culpa duplicada”, su primera novela bellamente editada por “El mono armado”. “Es una historia que me pegó fuerte”, dijo la autora, en un bar del centro, en una entrevista con El Diario de la República.

Una de las cosas que más le llamó la atención a la niña Myriam fue que en su familia el asunto era oculto pero no tanto, porque entre los adultos hablaban sin reparos, a tal punto que desde joven Mercau fue tomando notas de lo que sería su argumento.

Por supuesto que en el traspaso y en el paso del tiempo, algunos puntos de la trama no terminaron de cerrar, pero como la autora estaba decidida a escribir una ficción, “aquellos momentos en los que no tenía precisiones, los inventé”.

“La culpa duplicada” tiene tres escenarios muy marcados por la historia argentina. Comienza en 1945 con el nacimiento del peronismo (sin que Miriam se encolumne totalmente en el movimiento); sigue en 1969 con el Cordobazo y los cambios del mundo y desemboca sobre el final de la dictadura militar.

“Los personajes atraviesan esos tres momentos, sobre los que tuve que estudiar muchísimo”, agregó la autora, docente de Lengua y recopiladora de cuentos infantiles, sobre todo en “La melodía azul de mi gente”, una muy completa antología de literatura para niños hecha en la provincia y que se convirtió en la única que hay hasta ahora en San Luis.

Otra característica de la novela es su ubicación geográfica, establecida en Santa Rosa del Conlara, un pueblo muy cercanos a los afectos de la autora. “Mi padre nació allí y nosotros íbamos todos los veranos al pueblo”. Una de las cosas por las que más luchó Mercau para su novela fue que los personajes hablen como hablan en Santa Rosa.

Al terminar la secundaria, Myriam –gracias a la intersección de su madrina- pudo ir a estudiar a Córdoba, donde se nutrió de un ambiente literario en el que continuó a su regreso a San Luis. Participó de talleres literarios, se involucró en los círculos de poetas y escritores y llegó a su primer libro en “Letras del itinerario”, un poemario que editó en 2001 gracias a la Universidad Nacional de San Luis. Como docente, Mercau está muy relacionada la Escuela Normal Juan Pascual Pringles.

Obsesiva de la autocorrección, Myriam tardó cuatro años en escribir, releer, corregir y volver a corregir “La culpa duplicada”, una novela que podría ser histórica, podría ser romántica y podría ser social. O las tres a la vez.