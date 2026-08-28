Rosita ​​​​​​​Calderón frenó la protesta por inseguridad, pero una foto la compromete

La intendenta comisionada de Villa de la Quebrada, Rosa Calderón, consiguió este viernes su objetivo inmediato: desactivar una protesta de vecinos autoconvocados por la inseguridad y evitar que el reclamo terminara con una marcha desde la Municipalidad hasta la Comisaría 44.

Pero la maniobra tuvo un costo político. Calderón se quedó con la foto junto a los vecinos y, aunque su intención no fue ponerse al frente del reclamo ni mucho menos confrontar con el Gobierno provincial, terminó públicamente comprometida con una demanda para la cual el Municipio tiene herramientas limitadas.

La seguridad, la Policía, los patrulleros y buena parte de las políticas de prevención dependen de la Provincia.

Según pudo saber este medio, la imagen tampoco habría generado demasiado entusiasmo en Terrazas del Portezuelo. Calderón es una dirigente alineada con el poggismo y su intervención apuntó precisamente a contener el conflicto antes de que escalara. Evitar una movilización hasta la dependencia policial significaba también impedir una postal mucho más incómoda para el Ministerio de Seguridad.

El malestar venía creciendo por distintos robos y hechos de vandalismo, pero la paciencia de los vecinos terminó de agotarse después de que delincuentes le robaran a un familiar de una exintendenta de la localidad. El episodio aceleró la organización de los autoconvocados y derivó en la convocatoria que finalmente obligó a Calderón a recibirlos.

Durante la reunión, la intendenta puso sobre la mesa las medidas adoptadas por el Municipio. Informó que fueron instaladas cerca de diez cámaras de videovigilancia con recursos propios, que funcionan las 24 horas, almacenan imágenes durante 30 días y cuyo material queda disponible para la Policía. También adelantó que pretende avanzar con un centro de monitoreo local.

Respecto del patrullero de la Comisaría 44, explicó que había sufrido un desperfecto mecánico y que volvió a estar operativo el último fin de semana. También se mencionaron recorridas nocturnas del Comando Radioeléctrico enviado desde la ciudad de San Luis y la intervención de la Policía Rural.

Otro argumento que apareció durante el encuentro fue que, pese a los numerosos episodios relatados por los habitantes, en la comisaría existirían solamente tres denuncias formales. Por eso se pidió a los vecinos que cada hecho sea denunciado.

Los autoconvocados también plantearon problemas de iluminación y reclamaron respuestas por los animales sueltos en la vía pública.

Calderón consiguió finalmente que la protesta no avanzara como estaba prevista. Los vecinos iban a caminar desde la Municipalidad hasta la Comisaría 44 para continuar allí con sus planteos. La marcha no ocurrió y la intendenta pudo transformar una protesta callejera en una reunión institucional.

Sin embargo, el reclamo quedó intacto.

Y ahí aparece la incomodidad política. Calderón buscó contener una protesta contra la inseguridad sin convertirla en un problema para el Gobierno provincial, pero terminó fotografiada con quienes exigen respuestas.

Ahora queda una pregunta que la reunión no respondió: ¿el reclamo que Calderón consiguió frenar en Villa de la Quebrada llegará igualmente hasta la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el gobernador Claudio Poggi?