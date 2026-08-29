Triunfo y a la punta al menos por un día para San Luis FC

La combinación perfecta entre sus dos delanteras le valió a San Luis FC su cuarta victoria del torneo y la punta provisoria. Las puntanas le ganaron 2 a 0 a Huracán de visitante y se consolidaron en una campaña que las tiene como animadoras.

Melina Salinas a los 31 minutos del primer tiempo, tras un centro de Victoria Vázquez, puso el 1 a 0 y Victoria Vázquez a los 7 del segundo tiempo, tras una asistencia de Melina Salinas, fueron las goleadoras de un equipo que tuvo una gran actuación de su bloque defensivo que le permitió mantener el 0 en su arco.

Las dirigidas por Leandro Páramo serán por lo menos hasta el final del día las punteras del torneo gracias a 12 puntos obtenidos en seis partidos. Con 10 se encolumnan Banfield, Boca y Ferro, quienes juegan mañana.

El próximo partido de San Luis FC será de local contra Independiente de Avellaneda, que acumula cuatro derrotas en el torneo.