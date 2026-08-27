Las Leonas vencieron a Australia y van por la gloria ante Países Bajos

Las Leonas volvieron a demostrar que están hechas para los partidos grandes. La Selección argentina derrotó este jueves 1-0 a Australia en una semifinal cargada de tensión y consiguió el pasaje a la gran final del Mundial de hockey femenino 2026.

Julieta Jankunas convirtió el único gol del encuentro al minuto y medio del último cuarto, luego de una jugada preparada de córner corto que finalmente permitió quebrar la resistencia australiana.

El partido fue cerrado desde el comienzo. Australia tuvo una oportunidad clara apenas iniciado el encuentro, pero Argentina logró acomodarse con el correr de los minutos y comenzó a ganar terreno.

En el segundo cuarto, el equipo dirigido por Fernando Ferrara empezó a imponer condiciones y generó situaciones mediante el córner corto, aunque sin poder transformar ese dominio en el marcador.

La tendencia se profundizó después del descanso. Las Leonas arrinconaron por momentos a Australia y acumularon oportunidades, pero la falta de efectividad mantenía el 0-0 y hacía crecer la tensión.

La recompensa llegó apenas comenzado el último cuarto. Después de cuatro córners cortos consecutivos, Argentina ejecutó una jugada preparada y Jankunas apareció para desviar la bocha y marcar el 1-0.

Desde entonces comenzó otro partido. Australia salió desesperadamente en busca del empate y obligó a Las Leonas a defender la ventaja. Allí apareció Cristina Cosentino, decisiva con dos grandes intervenciones ante córners cortos consecutivos.

El sufrimiento llegó hasta el último segundo. Cuando faltaban apenas 17 segundos, Australia mandó la bocha al arco argentino y parecía conseguir el empate, pero la conquista fue anulada porque ninguna jugadora australiana había tocado la pelota dentro del área.

El pitazo final desató el festejo argentino y confirmó el regreso de Las Leonas al partido decisivo de una Copa del Mundo.

Ahora espera el desafío más exigente: Países Bajos, que derrotó 1-0 a Bélgica en la otra semifinal y buscará prolongar su dominio internacional.

La gran final se disputará este sábado desde las 11, hora argentina. Las neerlandesas acumulan nueve títulos mundiales y conquistaron las últimas tres ediciones.

Argentina intentará cortar esa hegemonía y volver a lo más alto después de las consagraciones de Perth 2002 y Rosario 2010.

Las Leonas están nuevamente a un partido de la gloria.