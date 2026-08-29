Los presos pampeanos dicen que reclaman derechos, no caprichos

El reclamo de los internos pampeanos que están alojados en Pampa de las Salinas tomó forma de carta firmada y escrita a mano. “Solo por ser de una provincia vecina nos discriminan y tratan mal a nuestras familias”, dice la nota que se difundió por diversos medios y de la que todavía ni el Servicio Penitenciario Provincial ni el Ministerio de Seguridad parecen haber tomado conocimiento.

Justamente en los oídos sordos de las autoridades radica el mayor reclamo de los presos, que en todo momento reconocen haber cometido un error y estar pagando por eso. “Pero no son caprichos los que reclamamos, son derechos”, aseguraron.

Si bien no hay un número específico de internos provenientes de La Pampa alojados en el complejo, una fuente informal señaló que son más de 40, una cifra que se acrecentó recientemente con el traslado de varios detenidos. “No podemos saber cuántos son con precisión porque muchos están castigados o no tienen visitas”, sostuvo.

Uno de los temas centrales de los pedidos está relacionado con el trato a las visitas que acuden al edificio penitenciario. Los internos dicen que a la distancia que deben recorrer sus allegados para estar con ellos “solo un par de horas” se suman “pesquisas denigrantes y crueles, golpes y sanciones”.

En su escrito, los pampeanos aseguran que sus familiares deben soportar la espera a “50 grados de calor en verano y con temperaturas bajo cero” en invierno después de viajar entre 24 y 48 horas.

Sobre el personal penitenciario, los presos sostuvieron que no contestan las notas y que retrasan a propósito los escritos que envían a los juzgados donde se tramitan sus causas. Eso impide –aseguran- que tengan algunos derechos como estudiar y trabajar.

“La dirección no nos atiende y no nos responden las notas, a veces por semana. Y cuando nos atienden no nos escuchan porque se la pasan con el teléfono celular”, señalaron los internos.