Robó en cuatro comercios de San Luis y la condenaron a un año y siete meses de prisión

Una mujer fue condenada a un año y siete meses de prisión efectiva por una serie de robos cometidos en comercios de la ciudad de San Luis. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado y comprende cuatro hechos ocurridos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

La condenada es Vanesa Marilin Marlene Velázquez, quien permanece detenida desde marzo. El acuerdo incluyó delitos de hurto simple, hurto en grado de tentativa y dos hurtos en concurso real.

La audiencia estuvo a cargo del juez de Garantía 1, Juan Manuel Montiveros Chada. Por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal 3 intervinieron el fiscal Esteban Roche y la fiscal adjunta María José Guiñazú, mientras que la acusada fue asistida por la defensora oficial Cecilia Cabello.

Según la investigación, el primero de los hechos ocurrió el 12 de noviembre de 2025, cerca de las 16:40, en un minimarket de calle Rivadavia. Velázquez ingresó y pidió distintos productos y, mientras el encargado preparaba el pedido, habría aprovechado para guardar en una bolsa perfumes en aerosol y una caja de golosinas.

Luego dijo que iría hasta su vehículo a buscar dinero para pagar, pero se retiró del lugar. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Otros dos episodios ocurrieron el 12 y el 14 de enero de este año en el comercio “De corazón”, ubicado sobre calle Pedernera. De acuerdo con la Fiscalía, en ambas oportunidades sustrajo prendas de vestir para niños y bebés. También en esos casos las cámaras del negocio registraron lo ocurrido.

El último hecho fue el 16 de febrero, alrededor de las 22:05, en el minimarket “Al-Toke”. La mujer guardó dos cajas de sahumerios en una bolsa de tela e intentó retirarse sin pagarlas, pero los encargados advirtieron la maniobra, evitaron que saliera y dieron aviso a la Policía.

Para sostener la acusación, la Fiscalía reunió denuncias, testimonios, filmaciones de cámaras de seguridad, informes policiales, actas de allanamiento y elementos secuestrados durante la investigación.

Un elemento que pesó al momento de establecer la pena fueron los antecedentes de Velázquez: ya registraba dos condenas anteriores por delitos similares.

Tras comprobar que la acusada comprendía los alcances del procedimiento y había aceptado voluntariamente el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, Montiveros Chada lo homologó y fijó la pena en un año y siete meses de prisión efectiva.