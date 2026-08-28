Nepal lanzó una nueva alerta meteorológica tras el temporal que dejó más de 580 muertos

Las autoridades de Nepal emitieron una alerta de emergencia ante el peligro de nuevas inundaciones repentinas provocadas por el aumento del caudal del río Bhote Koshi, a tan solo 48 horas de las catastróficas riadas y deslizamientos de tierra que afectaron la región del Himalaya.

La advertencia de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) fue activada tras la recepción de reportes técnicos enviados desde China que confirman un volumen de agua desbordante en la cuenca alta. Frente a este escenario, la policía local ordenó la evacuación preventiva y la permanencia en zonas elevadas para las comunidades ribereñas a lo largo del río Trishuli.

Un balance devastador de víctimas y daños

La magnitud de la catástrofe registrada en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet arrojó cifras críticas a medida que avanzan los operativos de socorro.

El recuento oficial conjunto asciende a 584 muertos (579 en suelo nepalí y 5 en la zona tibetana). Además, se desconoce el paradero de más de 2.400 personas. La nómina incluye a 933 operarios de plantas hidroeléctricas, más de cien efectivos de seguridad y empleados aduaneros.

En la misma línea, la policía no ha podido localizar a 622 turistas, entre los cuales se cuentan 473 ciudadanos extranjeros atrapados o incomunicados por los deslaves.

Riesgo extremo en la frontera con el Tíbet

La mayor preocupación de los equipos de rescate se concentra a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde la acumulación de barro y rocas generó un dique natural y el posterior desbordamiento de un lago artificial a la altura del paso internacional de Gyirong.

Pese a que el nivel del espejo de agua comenzó a ceder de manera parcial permitiendo reanudar tareas de evacuación en helicóptero, las autoridades advierten que las carreteras, tendidos eléctricos y puentes en distritos como Nuwakot permanecen colapsados, complicando el envío de suministros médicos y alimentos a los campamentos de refugiados.

Agencia Noticias Argentinas.