La luna roja en San Luis, un bello eclipse en la madrugada

El cielo puntano (y el de todo el país) regaló en la madrugada del viernes un hermoso momento para contemplarlo. El eclispe parcial de luna comenzó durante la noche del jueves 27 de agosto y duró hasta entrada la madrugada del viernes, aunque su momento de esplendor sucedió a las 1:13.

En ese preciso minuto, la sombra de la Tierra cubrió aproximadamente el 93% de la superficie visible de la Luna y generó bellísimas imágenes que los puntanos subieron a las redes sociales. Aunque no fue un eclipse total, la gran cobertura hizo que la Luna tome una tonalidad rojiza, un efecto conocido como “Luna de sangre”.

A las 22:24 comenzó la fase penumbral del fenómeno y a las 23:33 la Luna inició la fase parcial que fue claramente visible desde la Tierra. A 1:13 se produjo el máximo del eclipse, que terminó apenas pasadas las cuatro de la mañana.

A partir de ese momento, el fenómeno fue mucho más difícil de distinguir a simple vista, ya que la Luna apenas modificó su brillo y quedó de modo normal hasta su ocultamiento, a las 7:29 en San Luis.

Durante el máximo del eclipse, la Luna adquirió tonos rojizos, anaranjados o amarronados porque, mientras la Tierra se interpuso entre el Sol y la Luna, parte de la luz solar atravesó la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite. La atmósfera filtra y dispersa, entonces, algunos colores de la luz y permite que predominen los tonos rojizos.