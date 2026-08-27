Concejales del PJ piden a Diputados frenar la reforma constitucional

En medio del debate acelerado por la reforma de la Constitución Provincial, el Bloque de Concejales Justicialistas de San Luis presentó este miércoles una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para ser convocados a una instancia de diálogo previa a cualquier tratamiento del proyecto.

El documento estuvo dirigido al presidente de la Cámara, Alberto Leyes, y quedó registrado formalmente en la Mesa de Entrada a las 12:39. La presentación lleva la firma de los ediles capitalinos María Agustina Gatto, Paulina Calderón, Gastón Temoli y Juan Martín Divizia, marcando una reacción concreta del sector frente al avance del oficialismo por aprobar la reforma.

En el texto, los representantes municipales argumentaron que una reforma de la Ley Fundamental de la provincia no puede llevarse a cabo omitiendo la postura de los municipios, a los que definieron como el primer escalón de la vida democrática e institucional.

Los 4 puntos críticos denuncian los concejales

Afectación de la Autonomía Municipal: Es el cuestionamiento central. El Despacho N° 27-HCS-2026 contempla modificar el Artículo 268 de la Constitución, proponiendo la renovación total de los cuerpos deliberativos. "Consideramos imperativo que, antes de avanzar, se escuche a quienes hoy ejercemos esa representación, analizando el impacto de esta medida en la periodicidad y pluralidad de voces en los ámbitos locales", advirtieron.

Defensa de la Participación Ciudadana: Sostienen que se deben aplicar estándares de participación pública "robusta" mediante audiencias públicas y mesas sectoriales que incluyan no solo a políticos, sino a universidades, colegios profesionales y organizaciones civiles.

Vulneración de la Voluntad Popular: Expresaron preocupación por la propuesta de prórroga excepcional de mandatos para quienes sean electos en 2025. Señalaron que los mandatos se renuevan estrictamente en las urnas y no mediante disposiciones transitorias que alteran las condiciones del voto ciudadano.

Fortalecimiento Institucional: Argumentaron que una reforma que pretende ser vanguardista no puede construirse eludiendo el debate democrático. "Advertimos que la fatiga electoral no se combate eliminando instancias de control, sino revalorizando la participación del ciudadano", indicaron.

Como cierre, el bloque solicitó la suspensión de todo tratamiento apresurado del proyecto y requirió la apertura de una instancia de consulta para exponer su visión técnica y política sobre el futuro institucional de San Luis.

"La historia constitucional de San Luis nos enseña que las instituciones fuertes nacen del equilibrio y el consenso, no de la urgencia electoral", concluye la nota. Con esta presentación, el debate sobre la reforma traspasa los recintos legislativos provinciales e impacta directamente en la representación política de los municipios.