De cuartel cerrado a “nuevo móvil”: la segunda vida de una F-100 de Bomberos

Los Bomberos Voluntarios de Anchorena celebraron días atrás la incorporación de un “nuevo móvil”. La novedad, sin embargo, tiene varios kilómetros de historia encima: la Ford F-100 4x4, modelo 2010 e interna I-395, pertenecía a los Bomberos de la Policía de San Luis y prestaba servicio en el Cuartel 4 de Juana Koslay, cerrado en abril de este año.

Antes de su reaparición en Anchorena, la camioneta permaneció aproximadamente tres años fuera de servicio en el parque automotor del Estado, a la intemperie y con visibles signos de deterioro.

El vehículo fue gestionado por el intendente Eduardo “Wally” Baigorria ante el director del Centro de Operaciones de Emergencia de Seguridad, Gustavo Albornoz, y cedido en comodato por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa.

Pero para transformar aquella F-100 abandonada en el flamante “nuevo móvil” hubo que invertir $7.540.000.

El Centro Ganadero Arizona, Anchorena y La Verde aportó $6 millones; el vecino Horacio Beltramino sumó $500.000 y el resto fue cubierto por la comisión de Bomberos Voluntarios. El esfuerzo permitió recuperar la unidad, aunque todavía no tiene kit forestal y, por lo tanto, no puede utilizarse para combatir incendios.

El dato vuelve inevitable la pregunta sobre aquella anunciada “optimización de recursos” que acompañó el cierre de los cuarteles oficiales de Juana Koslay y La Punta.

El comisario retirado Darío Fernando Zabala, exjefe de ambas dependencias, había cuestionado duramente la decisión y advertido que se eliminaban dos puntos estratégicos para atender accidentes viales, incendios estructurales, rescates serranos y emergencias en zonas de interfase.

También alertó sobre la pérdida de la denominada “hora dorada”, el tiempo crítico de respuesta que puede definir la supervivencia de una persona herida.

Cuatro meses después del cierre, comienza a conocerse el destino de algunos de aquellos recursos.

“Esa camioneta F-100 era de los Bomberos de la Policía, estaba en el Cuartel 4 de Juana Koslay que cerró Poggi y la ministra. Se la dieron a los Bomberos Voluntarios de Anchorena, o sea destruyen a los Bomberos Oficiales para equipar a los voluntarios”, aseguró a este medio una fuente policial conocedora del movimiento del parque automotor.

La recuperación de la unidad es, naturalmente, una buena noticia para Anchorena y reconoce además el esfuerzo de sus bomberos, productores y vecinos.

La paradoja aparece en otro lado: una camioneta estatal destinada a emergencias pasó unos tres años fuera de servicio y necesitó más de $7,5 millones, aportados mayoritariamente por privados, para volver a las calles.

Ahora la F-100 tiene una segunda vida y Anchorena suma un móvil.

Juana Koslay, mientras tanto, sigue sin el cuartel al que esa camioneta alguna vez perteneció.

Cosas de la “optimización”.