Hissa cerró filas con Poggi y frenó en el Concejo el debate por la reforma

La reforma constitucional que impulsa Claudio Poggi volvió a generar tensión política, esta vez dentro del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis. El oficialismo que responde al intendente Gastón Hissa rechazó un proyecto presentado por el justicialismo para que el Municipio y el cuerpo legislativo participen institucionalmente de la discusión por los cambios que pretende introducir el Gobierno provincial.

La iniciativa partía de una preocupación concreta: que la reforma avanza sobre cuestiones vinculadas directamente con la autonomía municipal y modifica reglas que alcanzan a intendentes y concejales. Por ese motivo, la oposición pretendía que la Capital reclamara formalmente participar de la discusión antes de que el proyecto complete su trámite legislativo.

La propuesta buscaba además ampliar el debate a intendentes, comisionados municipales, concejos deliberantes, universidades, sindicatos, organizaciones civiles y colegios profesionales.

Pero el oficialismo municipal rechazó su tratamiento.

La decisión provocó una dura reacción del concejal Andrés Russo, uno de los impulsores de la iniciativa, quien responsabilizó directamente a Hissa y Poggi por el resultado de la votación.

“¿La respuesta de Hissa y Poggi? Mandaron a votar en contra”, cuestionó Russo en sus redes sociales. Y agregó: “No quieren debate, no quieren escuchar a las instituciones y pretenden reformar la Constitución entre cuatro paredes”.

El concejal fue todavía más lejos y vinculó el rechazo al proyecto con uno de los cuestionamientos políticos que rodean la reforma desde que comenzó a discutirse.

“Cada vez queda más claro: detrás de esta reforma se esconde el verdadero objetivo, habilitar una nueva reelección de Poggi”, afirmó.

La acusación de Russo introduce de lleno la discusión electoral alrededor de una reforma que el Gobierno presenta como una transformación institucional destinada a modernizar la Constitución provincial.

La iniciativa oficial ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá atravesar la Cámara de Diputados. Mientras tanto, distintos sectores vienen reclamando una discusión más amplia sobre aspectos que podrían modificar la duración y sincronización de los mandatos y el funcionamiento institucional de los municipios.

En ese contexto, el rechazo ocurrido en el Concejo capitalino tiene una lectura que excede el recinto. Hissa decidió no acompañar un pedido para que el propio municipio que gobierna tenga participación institucional en una reforma que, según denuncia la oposición, afecta su autonomía.

El episodio también terminó de ubicar políticamente al intendente dentro de la discusión constitucional: ante el pedido opositor de abrir el debate, su bloque cerró filas con el oficialismo provincial.

La reforma seguirá ahora su camino legislativo. Pero la discusión ya no pasa solamente por los artículos que Poggi pretende modificar. También empieza a girar alrededor de otra pregunta: quiénes podrán participar de esa discusión antes de que el oficialismo provincial cambie las reglas de juego.