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Balerdi deja Francia y recala en la Roma para jugar la Champions

El villamercedino será compañero de Paula Dybala, Santiago Castro, Matías Soulé y Nahuel Molina. Podría debutar el 10 de septiembre, por el torneo de clubes.

Por redacción
| Hace 2 horas

Luego de perderse el Mundial de Estados Unidos, Leonardo Balerdi jugará en la Roma, un grande de la Seria A que jugará la Champions League. El marcador central llegó a la capital italiana, donde fue recibido por varios hinchas del club, y en pocos días se pondrá a las órdeness Gian Piero Gasperini. 

 

 

 

El villamercedino jugó cautro temporadas en el Olympique de Marsella, donde fue titular y capitán, y en su nuevo club será compañero de Paulo Dybala, Matías Soulé, Nahuel Molina y Santiago Castro. En el inicio del torneo, el equipo de la capital italiana le ganó 4 a 0 a la Fiorentina.

 

 

 

Mencionado como posible refuerzo de Boca, Balerdi firmará con la Roma con la idea de debutar el jueves 10 de septiembre a las 13.45 de Argentina ante el Fenerbahce, en el primer partido del conjunto por el torneo de clubes más importante del mundo. 

 

 

En Francia, Balerdi disputó 36 partidos entre Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Champions League, y anotó un gol. 

 

 

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