Vélez empató y se mantiene en la cima; el "Lobo" platense venció a Central

Vélez conservó al menos transitoriamente la punta de la Zona A del Torneo Clausura de fútbol, tras igualar 1-1, como visitante, ante Deportivo Riestra, en un encuentro válido por la séptima fecha, jugado esta tarde en el Bajo Flores.

El equipo local se puso en ventaja con un gol de Tomás González, a los 9 minutos del segundo tiempo, mientras que Facundo Miño, en contra de su valla, marcó el empate sobre los 31.

Cerca del final, Vélez anotó el segundo gol pero el árbitro Nazareno Arasa lo anuló a instancias del VAR por una falta en la jugada previa a otro tanto en contra.

A pesar de eso, y gracias a este resultado el equipo de Liniers sigue invicto y líder en su zona, junto con Instituto de Córdoba, que puede superarlo si este lunes empata o derrota a San Lorenzo, aunque Gimnasia de Mendoza también puede llegar a la punta si sale airoso contra Independiente de Avellaneda.

En la próxima fecha Riestra visitará a Platense, mientras que Vélez recibirá a Estudiantes de La Plata.

Huracán no pudo con Estudiantes de Río Cuarto

Igualaron 1-1 en Parque Patricios, con silbidos por parte de la hinchada local a pesar de que le alcanzara para, parcialmente, meterse en los play off en la séptima fecha del Torneo Clausura.

Los goles del encuentro culminado en empate fueron de Ignacio Pussetto a los tres minutos del arranque a través de un penal; mientras que a los 18, también de la primera parte, por la misma vía, Ibrahim Hesar para el equipo cordobés.

Gimnasia La Plata y un triunfo para el infarto

Le ganó sobre el final a Rosario Central por 2-1, y se ubicó tercero en la Zona B.

Los goles del triunfo de "El Lobo" los hicieron Conan Ledesma en contra, a los 13 del primer tiempo, e Ignacio Miramón a los 43 del complemento; mientras que Jaminton Campaz había empatado dos minutos antes el encuentro para "Los Canallas" en el "Gigante de Arroyito".

En el anterior partido, Rosario Central venía de igualar 2-2 contra Talleres de Córdoba, con doblete de Ángel Di María en el estadio Mario Alberto Kempes; por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata llegaba de tres derrotas consecutivas, la última con su homónimo de Mendoza por 3-2 en el Bosque.

El próximo desafío en la octava fecha del Torneo Clausura, para el equipo dirigido por Jorge Almirón, será nada más y nada menos que el clásico rosarino contra Newell’s en condición de local, en el Gigante de Arroyito el domingo 6 de septiembre; mientras que Gimnasia deberá enfrentarse a Tigre en el Juan Carmelo Zerillo, de La Plata.