Más del 40% de los hogares con adultos mayores tiene ingresos insuficientes
En los estratos socioeconómicos más bajos, siete de cada diez familias con adultos mayores no cuentan con los ingresos necesarios para cubrir los servicios básicos.
La situación económica de los adultos a partir de 60 años empeoró en los últimos dos años en Argentina y uno de los datos más claros es que la insuficiencia de ingresos llegó al 46,0% de los hogares con personas mayores en 2024-2025, según un estudio.
Se trata del número más alto durante el período analizado (2017 y 2025) y cinco puntos porcentuales arriba del lapso comprendido entre 2022-2023.
El sector más afectado es el estrato socioeconómico muy bajo con el 71,1%, es decir, que en más de siete de cada diez hogares los ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos.
En segundo lugar se ubican los estratos bajos con el 55,2%, según el informe: “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)” elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA).
Otra cuestión que detectó el estudio es la inseguridad alimentaria que aumentó de 12,3% en 2017-2019 a 18,4% en 2024-2025.
Al evaluarlo por estratos, en el sector medio alto la desigualdad alimentaria afecta al 1,1% de las personas mayores, pero al pasar al nivel socioeconómico muy bajo, el número crece al 39,1%. Esto significa que las personas mayores del estrato muy bajo sufren un riesgo de inseguridad alimentaria más de 35 veces mayor al detectado en el estrato medio alto.
Respecto a los servicios públicos, el 21,3% de los hogares con personas mayores dejó de pagar algún servicio público por motivos económicos, número que crece al 39,4%, y equivale a casi cuatro de cada diez hogares en el estrato más vulnerable.
En un contexto en el que el 71,1% de los hogares muy bajos presenta insuficiencia de ingresos, únicamente el 42,4% recibe algún programa de transferencia o asistencia alimentaria. Además, la cobertura general entre los hogares con personas mayores bajó de 30,6% durante la pandemia de covid 19 a 26,8% en 2024-2025.
Otra problemática son los déficits habitacionales: el 11,8% vive en inmuebles que no cuentan con las condiciones adecuadas, situación que se agrava entre los sectores más pobres, donde el número trepa al 27,5%.
Se suma el déficit de acceso a servicios básicos (agua, gas o saneamiento) que afecta al 25,2% de la población mayor y alcanza al 49,3% de las personas del estrato socioeconómico muy bajo: uno de cada dos individuos mayores pobres presenta carencias en servicios esenciales del hogar.
La salud no se queda afuera y representa una de las dimensiones con deterioros más significativos. El 35,2% de los hogares con personas mayores postergó o resignó atención médica o medicamentos por motivos económicos, siendo el valor más alto de la serie: el aumento respecto de 2022-2023 fue de casi 10 puntos porcentuales.
Entre los hogares con condiciones socioeconómicas muy bajas, esta dificultad alcanza al 55,0%. Durante 2025, cerca del 74% de las personas mayores afiliadas utilizó PAMI para consultas médicas y el 70% para la compra de medicamentos.
No obstante, mientras el 61,7% califica de forma positiva la atención médica, sólo el 49,7% valora positivamente la cobertura de medicamentos. Las valoraciones resultan más bajas entre los sectores socioeconómicos más vulnerables.
Agencia Noticias Argentinas.
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