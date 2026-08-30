Juntan dinero para Santi, el joven puntano que lucha contra un tumor cerebral

Santi, con su remera del "Juve". Un joven lleno de luz que necesita de la ayuda de todos. Foto: Gentileza.

"Es un niño hermoso. Vos le preguntás a quien le preguntés y te dicen lo mismo. Es muy compañero, me ayuda con sus hermanos, me ayuda con la casa, estudioso, respetuoso. Todo el mundo lo quiere, le encanta estudiar. Le gusta mucho el fútbol, fanático del fútbol... Es una pena y un dolor como mamá verlo hoy así, frustrado, enojado, pero como siempre le digo, todo lo que se está haciendo es necesario para que esté bien", así describió a su hijo Érica, en diálogo con El Diario de la República.

La historia de Santiago comenzó a complicarse en octubre de 2024, cuando los médicos le detectaron por primera vez un tumor alojado en el lado izquierdo de su cabeza. Tras ser intervenido ese mismo año en Córdoba, la pérdida de la obra social obligó a la familia a continuar el seguimiento en el Hospital Ramón Carrillo de San Luis. En enero de este año, debió pasar por una nueva cirugía tras una reaparición de la masa tumoral.

Todo lo que tenés que saber para colaborar. Foto: gentileza.

Sin embargo, los tratamientos posteriores no dieron el resultado esperado. "Estuvo un mes y medio más o menos haciendo radioterapia y no funcionó. Lo que me explicaba el médico es que el tumor está tocando la parte del bulbo de Santiago, que controla la respiración, y en las resonancias sale que está desplazando el cerebro. El temor es que vuelva a crecer de repente y haga un daño permanente", relató Érica sobre la complejidad de la situación médica.

A este delicado cuadro de salud se le suma un diagnóstico urgente emitido por especialistas del Instituto Roffo de Buenos Aires, quienes confirmaron la malignidad del tumor e indicaron el inicio inmediato de quimioterapia. La familia debe afrontar constantes costos como consultas en línea, envío de muestras médicas hacia Buenos Aires y eventuales insumos farmacológicos que no estén cubiertos.

La urgencia médica se da además en un contexto socioeconómico sumamente crítico para el hogar. "Soy mamá sola, con cuatro niños, sin ayuda de nadie, sin mutual. Trabajo cuidando la nena de un médico pero me llaman una o dos veces por semana. Como para completar el combo de malas noticias, me cortaron el servicio de luz", confeso la madre de Santiago, quien ve interrumpida de momento la rutina de su hijo, actualmente estudiante de la carrera de Reparación de Electrodomésticos en la UPrO.

Ante este escenario, la red de contención familiar y comunitaria puso en marcha distintas iniciativas para recaudar fondos y organizar un bingo solidario cuyos premios dependen de donaciones.

Frente a las muestras de afecto recibidas, Érica no hizo más que agradecer profundamente a todos los que colaboran: desde sus familiares y amigos hasta conocidos y vecinos anónimos que se han sumado a la causa.

"Tengo una familia inmensa y hay gente que ni conozco que se está moviendo para ayudarme, para que yo no me preocupe por otras cosas y me enfoque en la salud de mi hijo. Eso lo agradezco un millón", expresó conmovida.

Cómo colaborar con Santiago

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Titular: Érica Jimena Zárate

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