La juventud puntana entre la promesa y la exclusión: solo 1 de cada 7 tiene empleo formal

La realidad que viven los jóvenes puntanos quedó expuesta esta semana con crudeza en el informe "Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión", presentado este 27 de agosto por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Si bien el estudio mide el promedio nacional, su radiografía impacta de lleno en San Luis, donde la crisis del empleo registrado y la precarización juvenil es más profunda que en el resto del país.

Mientras en Argentina solo el 14,2% de los jóvenes de 18 a 25 años logra un empleo pleno con derechos, en San Luis ese número se vuelve inalcanzable. La provincia perdió desde diciembre de 2023 un total de 344 empresas con trabajadores registrados y 3.942 puestos privados formales, según datos del SIPA.

Con una caída del 7,22% en empresas, por encima de la media nacional del 5,2%, el primer empleo formal para un joven puntano hoy es una excepción.

El desglose nacional que presentó la UCA ayuda a entender lo que pasa en los barrios de San Luis capital, Villa Mercedes y el interior.

El universo de 18 a 25 años se compone así: 36,6% está inactivo, son estudiantes exclusivos o jóvenes desvinculados; 22,5% sobrevive con changas y empleo irregular; 10,7% sufre desempleo de larga duración con más de seis meses sin conseguir nada; y 16% tiene un empleo regular pero precario, sin aportes ni obra social. Apenas 1 de cada 7 está en blanco con todos los derechos.

Y aquí es donde San Luis duele más. El informe del director del ODSA, Agustín Salvia, es tajante: las condiciones en las que te toca crecer pesan más que el esfuerzo. En San Luis, donde más de 3 de cada 10 personas que trabajan lo hacen en la administración pública y el sector público termina sosteniendo a casi 63 de cada 100 personas con algún ingreso, la falta de empleo privado deja a los jóvenes del estrato muy bajo sin red.

Las brechas que mide la UCA se replican en la provincia: entre los jóvenes del estrato medio alto, el 38,9% accede a empleo regular y solo el 8,3% es NiNi, no estudia ni trabaja.

En el estrato muy bajo, el empleo regular cae al 19,7% y el fenómeno NiNi se cuadruplica al 34,2%.

El desempleo de larga duración pasa del 5,2% al 14,9%. Y mientras el 41,2% de los jóvenes de clase media alta puede dedicarse solo a estudiar, en los sectores más pobres solo el 15,6% puede hacerlo. El 64,7% del estrato muy bajo ni siquiera terminó la secundaria.

A esto se suma un dato que explica el día a día puntano: según la consultora Zentrix, también publicado este jueves, el 85,5% de los jóvenes de 18 a 39 años se queda sin plata el día 20.

En una provincia donde los sueldos privados promedian los 400 mil pesos y una boleta de luz se lleva 150 mil, como reconocen las propias cámaras de comerciantes, el salario informal juvenil rinde mucho menos.

Para San Luis la conclusión del informe es directa y lapidaria, como dice Salvia: "Ni el Estado ni el mercado ofrecen oportunidades suficientes para que los jóvenes progresen". Sin empresas que contraten, con el comercio de cercanía vendiendo 20% por debajo del punto de equilibrio y con una desocupación que en el Gran San Luis ya trepó al 2,7% con una subocupación del 7,3%, la juventud puntana queda atrapada entre la promesa de estudiar y la exclusión de un mercado laboral que no los absorbe.