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Dolor en Quines por la muerte de un joven de 23 años en un choque

La víctima fatal es vecino de la localidad e iba en una moto. Al ingresar a la ruta nacional 79, a la altura de la calle Tedoro Lobos, fue embestido por un auto. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Quines se despertó el domingo 30 de agosto con el dolor y la sorpresa de la muerte de un joven de 23 años que iba en una moto que fue atropellada por un auto en el cruce de la ruta nacional 79 y Teodoro Llanos. El accidente sucedió a las 7:30 de la mañana.

 

 

 

La víctima fatal, Gabriel Olguín, iba en una Honda Tornado 250, que chocó contra un Peugeot 208, al mando de un hombre de 39 años que viajaba junto a tres mujeres de 32, 34 y 41 años. Tanto el fallecido como los ocupantes del automóvil residen en la localidad.

 

 

El Peugeot automóvil circulaba por la Ruta cuando se encontró con  la moto y le causó a su ocupante heridad de gravedad tal que falleció en el lugar. En el test de alcoholemia resultó que el conductor del auto no había ingerido alcohol.

 

 

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