Obstáculos de cemento: complicaciones para operarios y vecinos de un sector industrial

A veces en vez de mejorarle la vida a la gente, se la complican. Esto se ajusta a lo que está sucediendo con un proyecto que lleva adelante el gobierno provincial en el Parque Industrial Norte de la ciudad de San Luis, que genera trastornos a muchos de los que trabajan en distintas fábricas y a los comercios de las barriadas cercanas.

Las autoridades, con el propósito de lograr seguridad, decidieron cerrar el parque con la instalación de los muros que formaban parte del circuito semipermanente de Potrero de los Funes.

Entre los destinos que le han dado está el corte de las calles que conducen al predio, por lo cual ahora los únicos accesos son por calle Belgrano y por la Avenida “José Santos Ortiz”. .

Sin embargo, la medida ya empezó a generar rechazos por los inconvenientes que se han generado. A partir de la colocación de los bloques de cemento el paso quedó cortado por la integradora avenida Intendente Aguirre Celi y por calle Trelew.

De esta forma, los operarios o empleados fabriles que llegaban en los colectivos de Transpuntano hasta el barrio de mayor cercanía, que es el “Vial Provincial” y desde ahí tenían que trabajar a unas cuadras, con esta ‘novedosa decisión, se encuentran con estos obstáculos. Y, acá viene el desafío, ya que la única manera de superarlos es por un apretado espacio que hay con una reja o bien, pasando por debajo de los muros, posibilidad que no muchos tienen.

A este inconveniente se le suman otros, como la extensión del recorrido o una gran vuelta que tienen que dar los trabajadores que se movilizan en motocicletas, bicicletas, o en vehículos particulares. Tampoco hay que dejar de considerar el costo que se le incrementó a aquellos que tienen que pagar un vehículo de alquiler por un recorrido superior.

La firma Colorín se quedó afuera del cierre y los camiones y proveedores que ingresan se ven obligados a dar otra gran vuelta debido a que ya no pueden hacerlo por las calles 1 y 2 del parque, y después desplazarse por Intendente Aguirre Celi que los conduce hasta las puertas del establecimiento.

A estos problemas se le suma el perjuicio económico que están sufriendo los comercios de los barrios Vial y CGT, hasta donde con frecuencia iban a comprar los clientes fabriles. Con la colocación de los muros ya no pueden hacerlo y se ha visto reflejado en una notable caída en las ventas.

A la cadena de afectados, se le agrega la Colectividad Boliviana de San Luis que tiene su sede en la ochava noreste de la esquina de Intendente Aguirre Celi y Calle 1, por donde fue anulada la circulación y se formó una especie de “calle bolsillo”.

Para entrar y estacionar cuando hay algún evento deportivo y social, los socios e invitados deben hacer malabares y, en esa frustración, el único alivio que tienen es que a tiempo lograron, mediante un correspondiente reclamo, que no colocaran las vallas de cemento en el cruce de Intendente Celi y calle Árabe Siria.

“Verdaderamente estamos incómodos por esta situación, por la obstrucción que se ha generado para los hermanos que trabajan en el Parque Industrial Norte con la colocación de estos muros. Quienes van a trabajar a pie no les queda otra que pasar por debajo, es decir que no tienen acceso hacia las fábricas. Al cortarse el movimiento, los comercios y kioscos de los barrios aledaños se vieron también afectados ya que ya no vienen de las industrias a comprar”, se lamentó el presidente de la Colectividad Boliviana, Rubén Ticona.

Los vecinos y comerciantes aclaran que no están en contra de las acciones que generan progreso y bienestar, pero no comparten los cortes que se han realizado. Sugieren que podrían haber instalado casillas de vigilancia en esos cruces (Calle 1 con Intendente Celi y Trelew) con personal especialmente preparado y equipado, acompañado con la habilitación de cámaras de seguridad. Pero con esta medida que ha despertado trastornos, es evidente que la realidad es vista desde las oficinas de Terrazas de Portezuelo desde el confort y el poco asfalto.