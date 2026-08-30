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Contaminación

Derrame cloacal genera alarma en Potrero de los Funes

Un caño troncal averiado vierte efluentes a cielo abierto y desató la indignación de los vecinos en las redes.

Por redacción
| Hace 4 horas
Advierten que los líquidos afectarían al lago. Foto: captura de video.

Una grave rotura en el sistema de tuberías que traslada los efluentes cloacales desde la estación del Acceso 3 hacia el Circuito y la A1 —con destino final en Juana Koslay— encendió las alarmas ambientales en Potrero de los Funes.

 

 

Las imágenes enviadas por un residente muestran cómo los residuos líquidos fluyen sin control a escasos metros del agua, amenazando directamente el ecosistema del lago en un punto clave del circuito turístico provincial.

 

 

La situación provocó un fuerte repudio en las plataformas digitales, donde los ciudadanos expresaron su malestar por la falta de mantenimiento en la infraestructura básica. "Hoy está perdiendo así, a cielo abierto desde ayer sábado, al lado de nuestro lago.

 

 

Nos hablan de Potrero turístico, pero no pueden mantener un caño troncal", remarcaron los usuarios en redes sociales. Asimismo, cuestionaron la administración de los recursos locales al señalar que "este municipio tiene 52% más de recursos por coparticipación que en 2025", sintetizando el reclamo bajo la premisa de "más plata, menos gestión, más daño ambiental".

 

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