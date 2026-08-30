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Callejero Fino fue detenido: viajaba en una camioneta sin patente y encontraron un arma

El cantante de RKT fue interceptado durante un operativo policial en Villa La Ñata. En el vehículo también viajaba un joven de 27 años.

Por redacción
| Hace 3 horas
Callejero Fino, detenido. Foto: NA.

Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Alvarenga, fue detenido este domingo por la mañana en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

 

 

La irregularidad motivó la identificación de los ocupantes y una posterior requisa del vehículo.

 

 

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, según informaron fuentes policiales.

 

 

Junto al artista viajaba un joven de 27 años, identificado como Steven Joel Ricca, domiciliado en Presidente Derqui, quien también quedó involucrado en el procedimiento.

 

 

El hallazgo del arma se produjo a partir del control realizado por los efectivos ante la falta de patente del vehículo.

 

 

Ahora la Justicia deberá determinar la procedencia del arma y las circunstancias en las que se encontraba dentro de la camioneta, además de establecer la situación procesal de los dos ocupantes.

 

 

Según trascendió, "Callejero Fino" y su acompañante iban al cumpleaños del novio de la cantante María Becerra, el rapero J Rei, a celebrarse en una quinta de la zona.

 

 

Los dos detenidos fueron parados durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre con efectivos que realizaban adicional, durante un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27.

 

 

Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, a cargo de Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro.

 

 

Agencia Noticias Argentinas. 

 

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