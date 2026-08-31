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La primavera se adelanta con días agradables y cielos despejados

Agosto se despide y septiembre llega con una suba de la temperatura que tendrá su pico el miércoles, cuando se registrarán 27 grados de máxima. 

Por redacción
| Hace 3 horas

La primavera ya se hace sentir en San Luis y aunque la madrugada del lunes empezó con un alerta de tormentas fuertes el último día de agosto y el principio de septiembre estarán regidos por temperaturas agradables.

 

 

En la noche del domingo 30 de agosto, la Red de Estaciones Meteorológicas emitió un alerta de lluvias para la zona serrana central. Es por eso que el útimo día del mes comenzará con el cielo nublado y bancos de nieblas aislados. La posibilidad de precipitaciones es baja.

 

 

A partir del mediodía la nubosidad disminuirá gradualmente y las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 23 grados. El viento soplará del sector sureste, con variaciones hacia el este.

 

 

Para el primer día de septiembre se espera una jornada ventosa con un leve ascenso de las temperaturas, que tendrán una máxima de 25 grados y el cielo mayormente despejado. El que se hará presente en la jornada es el viento, con ráfagas muy fuertes.

 

 

El miércoles será el día más primaveral del inicio del mes de la primavera. La máxima ascenderá a 27 grados y el cielo estará despejado, una situació que se extenderá al jueves 3, aunque se anuncia una leve baja de la máxima a 22 con la mínima cerca de los 5.

 

 

El cielo estará mayormente despejado con intervalos nubosos en la región norte y el viento comenzará del sector sureste y luego rotará hacia el este.

 

 

 

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