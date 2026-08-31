"Sacá la bici y vamos...", el rápido robo que puso en alerta al barrio Jardín Aeropuerto

Apenas unos segundos les llevó a dos delincuentes robar una bicicleta y otros elementos de una casa del barrio Jardín Aeropuerto, en el norte de la ciudad. Con las imágenes del robo exprés difundidas, los vecinos pidieron más seguridad en la zona.

El nuevo hecho de inseguridad que afectó al barriio sucedió el viernes a la noche, cerca de las 21, cuando dos ladrones entraron con muy poco esfuerzo a una vivienda y se llevaron varios elementos, el más visible una bicicleta.

En el video que registró el robo, se escucha claramente cuando uno de los malvivientes le dice al otro: “Agarrá la bici y vamos”, mientras saca otras pertenencias de menor tamaño de la vivienda atacada.

Como sucedió con el robo que perjudicó esa misma noche al fotógrafo Adrián Marcoletta en el centro de San Luis, las cámaras de seguridad registraron con precisión el rostro de los autores del robo, pero la Policía no actuó todavía.