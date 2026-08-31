Una disputa entre familias del barrio La Vecindad terminó a los tiros

Un viejo conflicto entre dos familias del barrio La Vecindad se resolvió a los tiros el domingo al mediodía y un joven de 19 años tuvo que ser internado por unas horas tras recibir un balazo en su brazo derecho.

La disputa que por diversos motivos entablan desde hace un tiempo dos familias que viven en la zona pudo haber terminado en tragedia cuando un hombre fue a la casa de sus adversarios con un arma de fuego de fabricación casera y disparó contra el chico.

Así fue por lo menos el relato que les dio a los oficiales el dueño de la casa donde se produjo el tiroteo. La misma vivienda había sido escenario, minutos antes, de una nueva discusión entre los integrantes de las familias enfrentadas.

Con ánimos de resolver el conflicto en su propia ley, el agresor ingresó a la vivienda con una tumbera y disparó sobre el brazo del joven, que de inmediato fue trasladado por sus propios familiares y en un vehículo particular hacia el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Como las lesiones no tenían gravedad, el herido recibió el alta a las pocas horas, tras unos estudios y la recepción de la medicación correspondiente.

En la comisaría donde se radicó la denuncia, los miembros de las dos familias son muy conocidos por las constantes acusaciones que se cruzan entre ellos.