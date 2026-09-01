Septiembre no es solamente otro mes y tiene dos findes largos para las escuelas

Las familias que viven al compás de hijos en edad escolar tendrán en septiembre no solamente otro mes. Dos fines de semanas largos para los estudiantes y docentes marcarán el almanaque en el mes de la primavera.

Considerado el periodo de tiempo florido y de nuevos despertares, el noveno mes del año es profuso en celebraciones de la comunidad educativa. De 30 días, septiembre se divide entre la primera parte, cuando el invierno va dejando su paso; y los últimos diez, con la primavera ya declarada.

Antes del feriado que corresponde al Día del Estudiante, los alumnos de todo el país vivirán el primer fin de semana largo del mes, por el día del maestro. Será el viernes 11, que se pegará al sábado y al domingo y conformará un merecido descanso extendido.

El segundo está más presente en el imaginario social. Es el 21, que este año cae lunes y enhebra otro tridente de inactividad escolar.