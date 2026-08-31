UTEP rechaza extender mandatos y pide eliminar incompatibilidades docentes

Carlos Peralta, referente de la Unión de Trabajadores del Estado de la Provincia de San Luis (UTEP), expresó sus cuestionamientos al proyecto de reforma de la Constitución provincial y aseguró que las organizaciones gremiales no fueron convocadas para participar de su elaboración.

Uno de los puntos objetados es la posible extensión de los mandatos de diputados y senadores. Peralta recordó que los legisladores fueron elegidos por un período de cuatro años y sostuvo que cualquier modificación debería respetar la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

“Los puntanos y las puntanas votamos a estos diputados y senadores para que tengan cuatro años”, señaló. Además, consideró fundamental que las elecciones se realicen con regularidad para garantizar la renovación de los representantes.

El dirigente también se manifestó en contra de la propuesta de concentrar las elecciones provinciales cada cuatro años. A su entender, votar cada dos años fortalece la participación democrática y permite que la sociedad evalúe periódicamente a quienes ocupan cargos legislativos.

Como ejemplo de los efectos negativos de las prórrogas, mencionó la situación de las juntas de Clasificación Docente. Según explicó, sus mandatos se encuentran vencidos, algunas están incompletas y las regiones educativas III y IV no cuentan con integrantes en funciones.

Por otra parte, UTEP presentó un proyecto para modificar el artículo 23 de la Constitución provincial, que establece incompatibilidades para la acumulación de cargos públicos nacionales, provinciales o municipales.

Peralta afirmó que esta disposición se aplica de manera especialmente restrictiva sobre los trabajadores de la educación. Si bien este año se permitió a algunos docentes acceder a un segundo cargo, la autorización solamente tendría vigencia hasta la finalización del ciclo lectivo.

Desde el gremio reclaman que la reforma constitucional elimine esa restricción y permita de manera estable el doble cargo docente. Peralta consideró que la interpretación actual de la norma constituye una discriminación hacia maestros y maestras.

“Queremos que no haya más discriminación y que se pueda otorgar el doble cargo”, resumió el representante sindical.