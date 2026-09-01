Es villamercedino, tiene 38 años y creó un app para ordenar la agenda de los médicos

De esposa fonaudióloga, Nicolás Corzo conoce muy bien cuáles son las dificultades de los profesionales de la Medicina en la organización diaria de turnos, consultas y las actividades administrativas del consultorio. Es por eso que el programador villamercedino diagramó una aplicación que promete solucionar algunos de esos inconvenientes.

Corzo tiene 38 años, tres hijos, vive en el barrio 828 Viviendas de Villa Mercedes y se recibió de Ingeniero Químico en la Universidad Nacional de San Luis. Hace poco ejerce la docencia, aunque buena parte de sus últimos meses los dedicó a crear “Check, no olvides nada”, la aplicación que ya está disponible en las tiendas online, gratis durante todo este año y con proyecciones de cobrarla a partir del 2027, “al precio de una agenda de papel”.

“El desarrollo de la aplicación surgió de entender la dinámica de los profesionales de la salud y buscar la forma en la que pueda simplificarse su trabajo, sobre todo con lo burocrático, que es lo que más les pesa a veces. Se pueden ahorrar tiempo valioso para lo que realmente importa, que son sus pacientes”, contó Nicolás.

El emprendimiento tecnológico que se lanzó en agosto está relacionado además a un sistema web para que los médicos lleven su agenda, la historia clínica y el registro de facturación, entre otros trámites. “Son dos productos diferentes –agregó Nicolás-. Por un lado está la aplicación de productividad y por el otro, la web que está más destinada a auxiliares de la medicina como psicólogos, fonoaudiólogos y kinesiólogos”.

"Chek agenda", el nombre de la página tiene el fin de que los profesionales lleven su agenda en forma digital más automatizada y vayan dejando el papel gradualmente. El creador sostuvo los datos del usuario se guardan en un servidor “donde quedan totalmente seguros”.

“Como me interesa trabajar con la base de datos –dijo Nicolás- a los dos productos los desarrollé solo, así que trasladé mis conocimientos a una interfaz que sea accesible y fácil de entender. La idea es que la interfaz elimine todo lo que es planillas, para que el profesional vea solo los datos entendibles”, concluyó el programador.