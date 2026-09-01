El Colegio de Abogados cuestionó ante la Justicia la reducción de las ferias judiciales

El Colegio de Abogados de San Luis presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que reduce las ferias judiciales en la provincia. La acción fue iniciada el 1º de julio y deberá ser resuelta por el Superior Tribunal de Justicia.

Gabriel Alessandro, presidente de la entidad profesional, explicó que la presentación fue consecuencia de una decisión adoptada luego de la aprobación de la norma. Según indicó, el Colegio convocó a una reunión ampliada de abogados y resolvió avanzar judicialmente con el reclamo.

Uno de los principales fundamentos de la demanda es una presunta afectación de la división de poderes. La institución considera que los poderes Ejecutivo y Legislativo intervinieron en una materia que corresponde al Poder Judicial, al que atribuye la facultad constitucional de organizar su funcionamiento y establecer sus períodos de receso.

El Colegio también puso en duda que la reducción de la feria permita combatir la mora judicial. Alessandri sostuvo que la medida podría producir el efecto contrario, debido a que los empleados judiciales tendrían que distribuir sus vacaciones a lo largo de los días hábiles.

“Los juzgados van a estar abiertos y el personal va a estar de vacaciones”, sintetizó el titular de la entidad. A su entender, esa situación podría retrasar todavía más la tramitación de las causas y el funcionamiento de los despachos judiciales.

La presentación incluye, además, argumentos relacionados con las condiciones laborales de los abogados. El Colegio señaló que la modificación afecta especialmente a quienes trabajan de manera individual o están al frente de estudios jurídicos unipersonales, porque les dificulta organizar un período común de descanso anual y familiar.

Respecto de las consultas realizadas antes de la sanción de la ley, Alessandro reconoció que los representantes de la institución fueron recibidos y pudieron expresar sus objeciones. Sin embargo, afirmó que sus planteos no fueron atendidos y rechazó que ese intercambio pueda considerarse un diálogo efectivo.

La demanda se encuentra ahora en una etapa preliminar. El expediente fue remitido al procurador general para que se pronuncie sobre la procedencia formal de la acción. Luego deberá regresar al Superior Tribunal de Justicia, que tendrá a su cargo la decisión sobre el planteo de inconstitucionalidad.

El tribunal no cuenta con un plazo concreto para resolver. Desde el Colegio adelantaron que seguirán el avance del expediente e informarán a los profesionales sobre cada una de las etapas del proceso.