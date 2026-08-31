Santiago Solari a un paso de sumarse a Newell’s Old Boys

Según los medios TyC Sport y “elprimer_grande”, el extremo de 28 años de Racing Club de Avellaneda, escuadra con la que consagró campeón en dos oportunidades, sería cedido a préstamo hasta junio del 2027 y con opción de compra.

El delantero, conocido en el ambiente racinguista como "Maluma", fue uno de los pilares en el ciclo de Gustavo Costas como entrenador de “La Academia”, pero perdió terreno con el nuevo entrenador Juan Pablo Vojvoda en este torneo Clausura 2026.

Después de frustrarse el pase al Toronto FC de la MLS, ahora surge esta chance firme de incorporarse al “Rojinegro”.

TyC Sport señaló que en Rosario son optimistas de poder cerrar el trato en las próximas horas y que este martes 1ero de septiembre el jugador esté en la ciudad santafesina para firmar su vínculo y ya ponerse bajo las órdenes de Frank Darío Kudelka de cara al clásico, donde incluso se baraja que podría ser titular.

Newell's se ha fijado como primer objetivo luchar con los puestos de arriba de la Zona A del “Clausura” y ser parte de los playoffs, objetivo para el cual Kudelka clamó por sumar un nuevo extremo ante la poca profundidad en ese sector.

La baja de Núñez como las salidas de Franco García y Luciano Herrera dejaron solo a Walter Mazzantti y el juvenil Tomás Ríos como opciones para director técnico.

Santiago Solari asomó en el futbol grande en Defensa y Justicia y en el 2024 fue adquirido por Racing Club. El puntano fue uno de los artífices de las conquistas de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa Sudamericana 2025.